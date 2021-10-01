Угонщики стали больше интересоваться отечественными машинами

Эксперты страховой компании ВСК перечислили марки машин, которые пользуются наибольшей популярностью у российских угонщиков. Оказалось, что за девять месяцев 2021 года количество краж автомобилей сократилось на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Слегка поменялись и предпочтения угонщиков: лидируют по-прежнему корейские и японские марки, но теперь преступники обращают больше внимания на Lada.

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Первенство в антирейтинге досталось Hyundai, которая за год поднялась с третьего места. С января по сентябрь нынешнего года в России было угнано на 35 процентов больше машин корейской марки, чем за тот же период 2020-го.

Hyundai вытеснила с первой строчки Kia, которая в нынешнем году занимает второе место. Ее популярность среди угонщиков значительно снизилась – на 43 процента в годичном выражении. Замыкает тройку самых популярных у угонщиков Toyota: об угоне автомобилей японской марки сообщило на 44 процента владельцев меньше, чем за январь-сентябрь прошлого года.

Четвертое место заняла Lexus с сокращением количества краж на семь процентов, а пятое – российская Lada с ростом на 13 процентов. Шестой в рейтинге стала марка Mitsubishi, а Mercedes-Benz, Mazda и Ford покинули его. При этом отечественный ГАЗ, который в прошлом году не попал в рейтинг, оказался на восьмой строчке, а на 10 расположился производитель грузовиков и автобусов МАЗ.