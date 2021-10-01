ТОП-5 бюджетных автомобилей в октябре 2021 года

Осенью стоимость новых автомобилей начала повышаться. Специалисты составили рейтинг моделей, которые будут самыми бюджетными на рынке РФ в октябре.

Недорогих автомобилей в России остается все меньше. Lada Granta остается самым бюджетным предложением среди всех доступных на рынке. Седан можно приобрести за 550 900 рублей. В данной версии предусмотрен мотор на 1.6 литра, который выдает 90 л.с.

Еще один автомобиль - Lada Niva Legend, который можно приобрести за 649 900 рублей. Если учитывать дорожные параметры, это неплохой ценник. Здесь предлагается большой клиренс, мотор мощностью 83 л.с. и понижающая передача.

В тройке лидеров сумел задержаться Renault Logan. Это французский седан, который предлагается в России за 734 000 рублей. Под капотом - мотор 1.6 на 82 л.с., который работает вместе с МКПП.

Четвертое место занял еще один отечественный представитель - Lada XRay, стоимость которого составляет 761 000 рублей. Оснащение в данном случае более богатое, чем у Granta. Двигатель имеет мощность 106 л.с., а в арсенале предлагаются подушки безопасности и 16-дюймовые колесные диски.