Hyundai собирается запатентовать руль с приборной панелью

Автопроизводитель Hyundai в Германии подал заявку на получение патента на новую разработку. В этот раз компания регистрирует новый тип рулевого колеса.
Производитель из Кореи представит в новых автомобилях новое рулевое колесо, которое дополнено приборной панелью. Главная особенность решения заключается в том, что подушка безопасности полностью сохранит свою функциональность.
В Сети уже начали представлять рендерные изображения нового изобретения. В патенте подробно описывается принцип срабатывания подушки безопасности без риска повредить экран приборной панели.
Из общей схемы становится понятно, что у устройств, которые размещены в рулевом колесе нового типа, будут предусматриваться разные крепления. Возникают многочисленные вопросы по поводу удобства управления таким рулем и безопасности.
Такое расположение приборной панели требует большего угла поворота глаз, чем в случае со стандартным размещением. Из-за этого может быть увеличено время, на которое автомобилист отвлекается от дороги.