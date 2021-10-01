Hyundai собирается запатентовать руль с приборной панелью

Автопроизводитель Hyundai в Германии подал заявку на получение патента на новую разработку. В этот раз компания регистрирует новый тип рулевого колеса.

Производитель из Кореи представит в новых автомобилях новое рулевое колесо, которое дополнено приборной панелью. Главная особенность решения заключается в том, что подушка безопасности полностью сохранит свою функциональность.

В Сети уже начали представлять рендерные изображения нового изобретения. В патенте подробно описывается принцип срабатывания подушки безопасности без риска повредить экран приборной панели.

Car.ru

Из общей схемы становится понятно, что у устройств, которые размещены в рулевом колесе нового типа, будут предусматриваться разные крепления. Возникают многочисленные вопросы по поводу удобства управления таким рулем и безопасности.