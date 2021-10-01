Нужно ли платить налог на подаренный автомобиль

Между родственниками часто оформляется процедура дарения имущества, в том числе - автомобиля. Делается это, например, для того, чтобы избежать оформления завещания и удешевить процесс вступления в наследство членами семьи.

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Случается так, что родители перед разводом оформляют дарственную на совершеннолетних детей, чтобы избежать раздела имущества. Иногда дарение происходит для того, чтобы зафиксировать личное право одного из супругов: часто родственники дарят что-то одному из супругов, не желая, чтобы на подаренное претендовал другой супруг. Бывает, что один из супругов оформляет дарственную на другого, чтобы избежать ареста автомобиля за долги.

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Важно, что при дарении получатель не должен ничего отдавать взамен, пишет aif.ru. Иначе такой договор можно будет признать сделкой купли-продажи. а это уже совсем другая история.

Если автомобиль дарят не родственники, то налог заплатить придется. На следующий год нужно будет подать налоговую декларацию и уплатить 13 процентов стоимости машины.

Налога можно избежать в том случае, если договор дарения оформляется близкими родственниками. В их числе - супруги, бабушки и дедушки, родители и усыновители, внуки и внучки, дети, братья и сестры. Родство необходимо подтвердить документально: это может быть свидетельство о браке, о рождении, паспорта. Иные родственники - например, тети и дяди, кузены - в круг близких не включаются, налог платить придется.

Если новый владелец машины продаст ее по истечении трех лет с момента подарка, то от налогообложения он освобождается. Если раньше, то 13 процентов придется платить на общих основаниях. Правда, только в том случае, если автомобиль продан дороже, чем был приобретен.

К примеру, машина стоила 500 тысяч рублей. Новый владелец продал ее с момента получения в дар в течение трех лет. И сумма сделки превысила 500 тысяч. Тогда ему придется уплатить 13 процентов с разницы от продажи. Если он продаст автомобиль дешевле, чем за 500 тысяч, платить налоги будет не нужно. Но декларацию в налоговую подать все равно придется.