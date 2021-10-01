Новый Skoda Superb сфотографировали во время дорожных тестов

В распоряжении Motor1 оказались шпионские фотографии тестового прототипа Skoda Superb нового поколения. Журналисты отмечают, что на снимках запечатлен мул в кузове актуального универсала Superb, так что делать выводы об изменениях в дизайне модели пока рано. Известно, что следующий Superb разделит платформу с новым Volkswagen Passat, а сборку обеих моделей перенесут на мощности завода в Братиславе (Словакия) — они будут выпускаться в кузовах лифтбек и универсал.

Фото: © Motor1.com © Motor1.com

По предварительным данным, сменившие поколения Superb и Passat будут комплектоваться бензиновыми и дизельными моторами в сочетании с передним либо полным приводом. Из списка доступных коробок передач, скорее всего, исключат «механику», так как у актуальных моделей трехпедальная модификация не пользуется популярностью. Кроме того, обе модели могут получить по электрической версии, однако первыми все же появятся варианты с ДВС.

Motor1.com

Motor1.com

Ранее этой осенью шпионам удалось сфотографировать электрического преемника Volkswagen Passat, который замаскировали под Jetta, чтобы он не привлекал внимание на дороге. Ожидается, что дизайн электрокара будет выполнен в стиле концепта I.D. Vizzion двухлетней давности, а его основными конкурентами на европейском рынке станут Tesla Model 3 и Polestar 2.