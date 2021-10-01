Пак правильно очищать и хранить шины

От дорожной грязи, скапливающейся на шинах, необходимо избавляться перед сменой резины из-за содержания в ней продуктов износа, которые относятся к веществам четвертого класса опасности. Как правильно очищать и хранить резину, рассказали эксперты.
Почистить резину можно на автомойке или обычной водой с использованием аппаратов высокого давления, которые есть в сервисах самообслуживания, пишет aif.ru. Однако будет нелишним предпринять дополнительные меры предосторожности, чтобы шины прослужили дольше.
Вместо пены на автомойке лучше использовать автомобильный шампунь для ручного использования, поскольку у первой едкий щелочной состав. А губку лучше заменить щеткой с длинным ворсом. После тщательного мытья высушить шины можно тряпкой из микрофибры. Диски тоже необходимо помыть, если после снятия они будут храниться с шинами.
После мытья резину не нужно покрывать защитными средствами, поскольку боковины и протектор и так противостоят разрушающим факторам окружающей среды. Отказаться необходимо и от химического чернения, способствующего разложению верхнего слоя шины при длительном хранении.
Хранить все шины лучше в пластиковых мешках и по отдельности, предварительно тщательно высушив резину. Если этого не сделать, то остатки воды на шине в мешке могут создать влажную атмосферу и способствовать образованию микроорганизмов.
Резину важно убрать подальше от источников тепла – генераторов, обогревателей, компрессоров и другого электрооборудования, которое может стать причиной образования озона. Важно также убедиться, что на шины не попадет вода или пар химических веществ.
Следование этим простым правилам по уходу за резиной поможет шинам прослужить дольше. На сегодняшний день продукты износа резины занесены в списки канцерогенов, их запрещено утилизировать на полигонах для бытовых отходов и использовать не по назначению вблизи жилых домов из-за риска загрязнения почвы.