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Советы автомобилистам: как правильно очищать и хранить шины

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2 часа назад

От дорожной грязи, скапливающейся на шинах, необходимо избавляться перед сменой резины из-за содержания в ней продуктов износа, которые относятся к веществам четвертого класса опасности. Как правильно очищать и хранить резину, рассказали эксперты.

Пак правильно очищать и хранить шины
Фото: TwitterTwitter

Почистить резину можно на автомойке или обычной водой с использованием аппаратов высокого давления, которые есть в сервисах самообслуживания, пишет aif.ru. Однако будет нелишним предпринять дополнительные меры предосторожности, чтобы шины прослужили дольше.

Использовать моющие средства и щетки

Вместо пены на автомойке лучше использовать автомобильный шампунь для ручного использования, поскольку у первой едкий щелочной состав. А губку лучше заменить щеткой с длинным ворсом. После тщательного мытья высушить шины можно тряпкой из микрофибры. Диски тоже необходимо помыть, если после снятия они будут храниться с шинами.

Отказаться от покрытия защитными растворами

После мытья резину не нужно покрывать защитными средствами, поскольку боковины и протектор и так противостоят разрушающим факторам окружающей среды. Отказаться необходимо и от химического чернения, способствующего разложению верхнего слоя шины при длительном хранении.

Хранить в герметичных мешках

Хранить все шины лучше в пластиковых мешках и по отдельности, предварительно тщательно высушив резину. Если этого не сделать, то остатки воды на шине в мешке могут создать влажную атмосферу и способствовать образованию микроорганизмов.

Позаботиться о правильном месте для хранения

Резину важно убрать подальше от источников тепла – генераторов, обогревателей, компрессоров и другого электрооборудования, которое может стать причиной образования озона. Важно также убедиться, что на шины не попадет вода или пар химических веществ.

Следование этим простым правилам по уходу за резиной поможет шинам прослужить дольше. На сегодняшний день продукты износа резины занесены в списки канцерогенов, их запрещено утилизировать на полигонах для бытовых отходов и использовать не по назначению вблизи жилых домов из-за риска загрязнения почвы.

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