Пак правильно очищать и хранить шины

От дорожной грязи, скапливающейся на шинах, необходимо избавляться перед сменой резины из-за содержания в ней продуктов износа, которые относятся к веществам четвертого класса опасности. Как правильно очищать и хранить резину, рассказали эксперты.

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Почистить резину можно на автомойке или обычной водой с использованием аппаратов высокого давления, которые есть в сервисах самообслуживания, пишет aif.ru. Однако будет нелишним предпринять дополнительные меры предосторожности, чтобы шины прослужили дольше.

Использовать моющие средства и щетки

Вместо пены на автомойке лучше использовать автомобильный шампунь для ручного использования, поскольку у первой едкий щелочной состав. А губку лучше заменить щеткой с длинным ворсом. После тщательного мытья высушить шины можно тряпкой из микрофибры. Диски тоже необходимо помыть, если после снятия они будут храниться с шинами.

Отказаться от покрытия защитными растворами

После мытья резину не нужно покрывать защитными средствами, поскольку боковины и протектор и так противостоят разрушающим факторам окружающей среды. Отказаться необходимо и от химического чернения, способствующего разложению верхнего слоя шины при длительном хранении.

Хранить в герметичных мешках

Хранить все шины лучше в пластиковых мешках и по отдельности, предварительно тщательно высушив резину. Если этого не сделать, то остатки воды на шине в мешке могут создать влажную атмосферу и способствовать образованию микроорганизмов.

Позаботиться о правильном месте для хранения

Резину важно убрать подальше от источников тепла – генераторов, обогревателей, компрессоров и другого электрооборудования, которое может стать причиной образования озона. Важно также убедиться, что на шины не попадет вода или пар химических веществ.