Время толстосумов: автоновинки октября

Октябрь оказался скуп на премьеры моделей массового сегмента: многие автопроизводители бюджетного сегмента перенесли презентации своих бестселлеров на более поздний срок. Зато в премиум-классе появится сразу несколько новинок, подробнее в материале «Газеты.Ru».

Фото: BMW/Mercedes-Benz/Lexus/Bentley BMW/Mercedes-Benz/Lexus/Bentley

В этом месяце к российским дилерам в продажу поступит самый быстрый кабриолет Bentley: до 100 км/ч Continental GT Speed разгоняется за 3,7 секунды. Такую динамику автомобилю обеспечивает турбированный шестилитровый W12 мощностью 659 лошадиных сил в сочетании с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач.

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Bentley Continental GT Speed Convertible

Кабриолет оснащается электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала eLSD и системой активного контроля подавления крена Bentley Dynamic Ride. Эти электронные помощники позволяют водителю повышать скорость прохождения поворотов. В качестве опции предлагаются карбон-керамические тормоза.

Мягкая крыша, выполненная из многослойного тканевого материала, правда складывается она не оперативно — за 19 секунд, для сравнения, мягкий верх Porsche 911 прячется за 13 секунд. Зато эту процедуру можно выполнять на скорости до 50 км/ч. На выбор для складного верха предлагается семь цветов, включая имитацию твида – традиционного британского материала из шерсти.

Mercedes-Maybach S-class

Представительский вариант седана S-class стал доступен для заказа в нашей стране. Автомобиль на 18 сантиметров больше удлинённой версии обычного седана: дополнительные сантиметры пошли на увеличение колесной базы машины.

Mercedes-Maybach S-Класс

Предыдущее поколение представительского Maybach продавалось в том числе и с обычным задним диваном для троих пассажиров. Теперь он исключительно четырехместный: сзади установлены раздельные кресла с массажем, всевозможными электроприводами и даже обогревом для шеи и плеч пассажиров. Между сидениями расположен внушительный бокс с холодильником и баром с бокалами для шампанского. Пассажиры могут на свой вкус выбирать цвет подсветки, ее яркость и направленность светового пучка. Всего в салоне нового автомобиля установлено более 250 светодиодных источников света

Mercedes-Maybach

Расположенные на потолке лазерные 3D-камеры распознают движения и жесты задних пассажиров и автоматически активируют ту или иную функцию автомобиля. Например, зафиксировав по характерному движению руки намерение человека пристегнуться, камера подаст команду на срабатывание телескопического механизм подачи ремня безопасности.

BMW 2-Series

Новое поколение купе BMW 2-Series заметно увеличилось в габаритах. Автомобиль стал на 10 сантиметров длиннее и почти на 6,5 сантиметров шире предшественника. Фирменные «ноздри» решетки радиатора подобно жалюзи могут закрываться для снижения аэродинамического сопротивления. Это происходит, когда система охлаждения двигателя не нуждается в дополнительном притоке воздуха.

BMW 2 series coupe

Увеличение габаритов машины положительно сказалось на комфорте пассажиров. Если на модели предыдущего поколения пассажирам (особенно сзади) было тесно, то теперь внутренний объем приблизился к значениям обычного седана. Доступ на задний ряд сидений стал легче: на купе появилась функция, благодаря которой передние сиденья сдвигаются вперед при складывании спинок.

Покупателям будут доступны две версии BMW 2-Series. Модификация с задним приводом оснащается двухлитровым турбодизелем мощностью 190 лошадиных сил, разгоняющим автомобиль до 100 км/ч за 7 сек. Полноприводное купе доступно только с трехлитровой рядной «турбошестеркой» мощностью 387 лошадиных сил. Такой автомобиль разменивает первую «сотню» за 4,3 секунды.

BMW 4-Series Gran Coupe

К появившемся недавно в России купе и кабриолету BMW 4-Series второго поколения теперь присоединился и лифтбэк. Она заменила не только аналогичную модель предыдущей генерации, но и лифтбек третьей серии Gran Turismo.

BMW 4 Series Gran Coupe

Автомобиль получил безрамочные двери, точно такие же, как на показанном в начале весны электрокаре BMW i4. Если прежнее поколение этой машины было рассчитано на четырех пассажиров, то лифтбэк новой генерации имеет полноценный пятиместный салон. Причем конструкторы предусмотрели возможность установки на втором ряду сидений сразу трех детских кресел.

В отличие от европейского рынка, в нашей стране 4-Series предлагается только с полным приводом и 190-сильным турбодизелем объемом 2.0 литра.

Lexus ES

Еще одна новинка рынка ,седан Lexus ES, по экстерьеру отличается новым дизайном решетки радиатора и фар. Основные изменения коснулись технической части. К примеру, уже в базовой версии появился новый двухлитровый бензиновый двигатель мощностью в 150 сил в сочетании с вариатором. Точно такой же силовой агрегат устанавливается на дебютировавшую в начале весны Toyota Camry.