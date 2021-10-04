Мотор для Lada Vesta и XRay сделают «безвтыковым»

В сообществе Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о скорой модернизации «вазовского» мотора объемом 1,8 литра, который устанавливается на модели Lada Vesta и XRay. Сообщается, что агрегат сделают «безвтыковым»: будет произведена замена поршней на новые, в которых появятся специальные выточки, чтобы при обрыве ремня ГРМ не происходило столкновения с клапанами. «Безвтыковые» поршни уже применяются во всех 1,6-литровых моторах АвтоВАЗа, а поставщиком деталей выступает фирма Federal Mogul.

Фото: © Lada.ru © Lada.ru

Ранее уже были модернизированы двигатели объемом 1,6 литра, а именно ВАЗ-11186/11189 (8-клапанный, 87 лошадиных сил), ВАЗ-21126 (16-клапанный, 98 сил), ВАЗ-21127 (16-клапанный, 106 сил), а с начала 2021 года в гамму вошел доработанный 8-клапанный ВАЗ-11182 на 90 сил. Последний получил более 20 новых компонентов, стал экономичнее, а тяга на низах увеличилась.

Теперь настала очередь 1,8-литрового двигателя. Однако инсайдеры пока не приводят сроков запуска производства доработанного агрегата и не сообщают о том, затронет ли модернизация его форсированную версию мощностью 145 лошадиных сил, которая устанавливается на Lada Vesta Sport.

Между тем, ВАЗ-21179 уже слегка улучшили в 2020 году: тогда была заменена головка блока цилиндров. Принципиальное отличие новой ГБЦ от старой — конструкция направляющих втулок клапанов. Новые детали были призваны предотвратить чрезмерное попадание масла в камеру сгорания. Тогда же было озвучено предположение, что таким образом мотористы решили проблему «масложора».