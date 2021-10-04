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АвтоВАЗ модернизирует 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

Motor.ruиещё 1
4 часа назад

В сообществе Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о скорой модернизации «вазовского» мотора объемом 1,8 литра, который устанавливается на модели Lada Vesta и XRay. Сообщается, что агрегат сделают «безвтыковым»: будет произведена замена поршней на новые, в которых появятся специальные выточки, чтобы при обрыве ремня ГРМ не происходило столкновения с клапанами. «Безвтыковые» поршни уже применяются во всех 1,6-литровых моторах АвтоВАЗа, а поставщиком деталей выступает фирма Federal Mogul.

Мотор для Lada Vesta и XRay сделают «безвтыковым»
Фото: © Lada.ru© Lada.ru

Ранее уже были модернизированы двигатели объемом 1,6 литра, а именно ВАЗ-11186/11189 (8-клапанный, 87 лошадиных сил), ВАЗ-21126 (16-клапанный, 98 сил), ВАЗ-21127 (16-клапанный, 106 сил), а с начала 2021 года в гамму вошел доработанный 8-клапанный ВАЗ-11182 на 90 сил. Последний получил более 20 новых компонентов, стал экономичнее, а тяга на низах увеличилась.

Теперь настала очередь 1,8-литрового двигателя. Однако инсайдеры пока не приводят сроков запуска производства доработанного агрегата и не сообщают о том, затронет ли модернизация его форсированную версию мощностью 145 лошадиных сил, которая устанавливается на Lada Vesta Sport.

Между тем, ВАЗ-21179 уже слегка улучшили в 2020 году: тогда была заменена головка блока цилиндров. Принципиальное отличие новой ГБЦ от старой — конструкция направляющих втулок клапанов. Новые детали были призваны предотвратить чрезмерное попадание масла в камеру сгорания. Тогда же было озвучено предположение, что таким образом мотористы решили проблему «масложора».

В апреле 2021 года появилась информация о выпуске опытной партии универсалов Lada Vesta SW Cross, оснащенных модернизированным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 130 лошадиных сил вместо прежних 122 сил. Однако официального подтверждения за этим не последовало.

Бортжурнал,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
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