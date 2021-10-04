Ford посулил клиентам солидные скидки

Ford посулил солидные скидки, чтобы избежать оттока клиентов. Как рассказал порталу Cars Direct один из дилеров «голубого овала», производитель готов предоставить дисконт в размере 2000 долларов всем американским покупателям, у которых есть подтвержденный заказ на автомобиль 2021 модельного года. Воспользоваться скидкой можно, если клиент готов выбрать машину из наличия, причём предложение будет действовать в США до 1 ноября.

Фото: Edgard Garrido / Reuters Edgard Garrido / Reuters

Акция Ford не является рекламной, но «голубой овал» уже уведомил о ней всех американских дилеров, и официальные представители марки будут явно заинтересованы воспользоваться спецпредложением.

Дело в том, что приём заказов на автомобили 2021 модельного года завершился несколько месяцев назад, и если Ford будет задерживать поставки из-за нехватки полупроводников, есть риск, что клиенты уйдут к конкурентам или вовсе откажутся от покупки. Посулив скидку в 2000 долларов, дилеры смогут продать автомобили из наличия, сохранив и клиента, и репутацию автогиганта.

Хотя дисконт в 2000 долларов может суммироваться с другими скидками, без нюансов не обошлось. Акцией не удастся воспользоваться при покупке самых популярных моделей — Bronco, Maverick, F-150 Tremor и F-150 Lightning, а также E-Transit. Это легко объяснимо, поскольку вышеназванных автомобилей либо вовсе нет в наличии у дилеров Ford, либо спрос на них столь высок, что прибегать к скидкам нет нужды.