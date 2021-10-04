Что больше всего беспокоит водителей

Российских автовладельцев сегодня больше всего волнуют рост цен на топливо и на машины, при этом большинство граждан ждут дальнейшего роста цен на авторынке в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование маркетплейса «Банкавто».