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Стало известно, что больше всего беспокоит российских водителей

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад

Российских автовладельцев сегодня больше всего волнуют рост цен на топливо и на машины, при этом большинство граждан ждут дальнейшего роста цен на авторынке в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование маркетплейса «Банкавто».

Что больше всего беспокоит водителей
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Большинство отметили рост цен на топливо (74%) и на автомобили (59%) как основные причины обеспокоенности в текущих реалиях. В топ-10 причин для волнений также вошли: качество дорожного покрытия - его состояние беспокоит 31% опрошенных, рост цен на обслуживание автомобиля – 23%, нехватка парковочных мест – 20%», — говорится в публикации.

Еще 18% респондентов волнуют пробки, 14% — налоги и штрафы, еще 14% — растущие тарифы на страхование машин. Около 12% автовладельцев отметили риски, связанные с владением машины – угон, ДТП, поломки, порча имущества, а 5% россиян назвали несоблюдение ПДД пешеходами среди факторов, нарушающих их спокойствие.

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