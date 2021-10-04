Автокредит на 5 лет: сколько вы реально переплатите

Кредит позволяет купить автомобиль, если требуемой суммы на данный момент нет. Однако важно знать, как им грамотно воспользоваться. Что при этом будет предпочтительнее: автокредит или обычный потребительский кредит, в каком случае переплата будет меньше.

Сумму переплаты можно рассмотреть на конкретном примере.

Допустим, нужно приобрести авто Kodiaq 2 по цене 2 480 000 рублей – Kodiaq 2. При покупке автомобиля в кредит предлагается скидка до 215 000 рублей, но на определенный автомобиль может быть согласована скидка 75 000 и допов еще на 75 000 рублей, при условии покупки в кредит.

При первоначальном взносе 1 200 000 рублей кредит может быть одобрен сразу в нескольких банках. Условия кредита следующие: сумма 1 210 000 рублей, страхование жизни 235 000 рублей, процентная ставка составила 10,5%. Поскольку есть скидка в условных 150 000, то, скорее всего, без допсоглашения о возврате страховки не обойтись. Потребуется заплатить полную стоимость авто + 75 000 допов.

Кредит рассчитывается таким образом, чтобы его было комфортно платить, выбран максимальный срок 60 месяцев, ежемесячный платеж составил 31 274 рублей. Итоговая переплата - 432 000 рублей.

Теперь второй вариант - автомобиль приобретался за наличные, скидка при этом составила 30 000 рублей, в подарок ничего не предоставляется. Размер займа в таком случае составила 1 250 000 рублей. В банк обратились за потребительским кредитом.

В одном из банков была предложена ставка 9.6% под залог покупаемого авто. Здесь переплата составила 328 807 рублей, ежемесячный платеж - 26 313 рублей.