Техосмотр отвязали от ОСАГО: как теперь покупать страховку

После десятилетних пертурбаций, кажется, наступила ясность: техосмотр перестанет быть обязательным. Правда, с рядом условий и ограничений, но оформить страховку без техосмотра вполне реально!

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Из истории вопроса

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Техосмотр до 2011 года был утомительной и болезненной процедурой: встать пораньше, занять очередь, освободиться сильно после обеда. В здравом уме ТО никто не проходил – все покупали талончики у знакомого знакомого за 300 рублей.

В том числе поэтому при президенте Медведеве процесс решили кардинально реформировать: талончики о прохождении заменили диагностической картой, которая была привязана к полису «автогражданки» – ОСАГО без техосмотра оформить не получалось, хочешь полис – езжай на техосмотр.

Но как бы не так! Многие брокеры просто давали «диагностические карты» прицепом к полису автогражданки – даже ехать никуда не надо, назови актуальный пробег и модель шин для заполнения бланка.

МВД РФ такой расклад не нравился категорически, и началась затяжная попытка превратить техосмотр из фикции в реальность. Процедуру сильно усложнили (на бумаге), добавив обязательные пункты вроде фотофиксации процесса прохождения осмотра с GPS-метками и прочими маркерами. Пунктам ТО пришлось вкладываться в модернизацию, но сами нововведения откладывались и откладывались.

Пока, наконец, как гром среди ясного неба не прозвучала инициатива об отмене обязательного техосмотра.

Отмена, да не совсем

После соблюдения всех формальностей по принятию поправок в закон частникам будет не нужно каждый год делать техосмотр. Исключение – машины старше четырех лет и после смены владельца.

Как это будет работать? Если вы всю жизнь ездите на одной машине, то забудьте о техосмотре. Если решите продать машину в возрасте 4+ года, техосмотр придется делать.

С 1 октября 2021 года ТО должны пройти водители, чьи диагностические карты перестали действовать в феврале этого года, а также владельцы грузовых, коммерческих и пассажирских авто, которые оформлены на юридическое лицо или используются в коммерческих целях.

Штраф за отсутствие техосмотра остается – 2 000 рублей с 1 марта 2022 года, но выписывать его будут только коммерческому транспорту (грузовикам и автобусам), частных автолюбителей это не касается.

Как теперь покупать ОСАГО

Как раньше, только без одной фиктивной бумажки. С августа 2021 года предъявлять диагностическую карту для оформления полиса «автогражданки» не надо – теперь страховка без техосмотра.