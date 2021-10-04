Новый Renault Logan для России не будет похож на Dacia

В Тольятти уже продолжительное время на дорогах общего пользования тестируются прототипы новых Renault Logan и Sandero для российского рынка. И что самое интересное, машины для испытаний не оклеены камуфляжной плёнкой. Стало известно, почему АвтоВАЗ и Renault поступали именно так.

Фото: Avtogradnews Avtogradnews

Вариантов было два: либо в Renault приняли решение не скрывать внешность новинок по той причине, что третья генерация "народных" моделей под брендом Dacia представлена ещё прошлой осенью, либо готовится что-то интересное. Оказалось, что интрига есть, да ещё какая: группа Avtograd news опубликовала фото закамуфлированного автомобиля и утверждает, что под плёнкой - новый Renault Logan!

Даже сейчас можно с уверенностью говорить, что Logan для России не будет копией Dacia Logan для Европы. По данным инсайдеров, дизайн седана "ближе к турецкому варианту", то есть к Renault Taliant, а вот салон "остался практически без изменений", однако эта формулировка вызывает вопросы: без изменений от третьего Dacia Logan или без изменений по сравнению с актуальной генерацией модели, продающейся на российском рынке?

Следующие Logan и Sandero могут получить новые силовые агрегаты. Будет заменён один из двигателей, список трансмиссий будет представлен 6-ступенчатой МКП и вариатором, также может появиться преселективный "робот". В настоящее время модели комплектуются бензиновыми моторами 1.6 литра мощностью 82 и 113 л.с., агрегатируемыми 5-скоростной МКП, а также 102-сильным "атмосферником" в паре с 4-диапазонным "автоматом".