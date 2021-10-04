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Как действовать водителю, если сотрудник ГИБДД требует на месте пройти тест на запрещенные вещества?

Car.ru
57 минут назад

Если еще десять лет назад основным поводом для составления протокола за вождение в нетрезвом состоянии сотрудники ГИБДД выписывали любителям спиртного (до 94%), то теперь соотношение по сути 50/50. Как вы понимаете, вторая половина — это наркотические вещества.

Тест на обочине: как действовать водителю
Фото: Car.ruCar.ru

Чтобы инспектору понять, употреблял ли водитель запрещенные вещества, он предлагает подозреваемому сдать биоматериалы (мочу) непосредственно на месте остановки.

Тут инспектор применяет обычный тест, который можно купить в любой аптеке. А уже по результатам принимается решение о том, стоит ли автолюбителя везти на медосвидетельствование или нет. Но насколько правомерны такие действия патрульного?

Если придерживаться буквы закона, то первым делом инспектор должен отстранить водителя от управления ТС, выписав протокол.

Далее производится стандартный тест на штатном алкотестере. И только после этого сотрудник ГИБДД может направить водителя на медосвидетельствование.

А производить отбор анализов на месте гаишник не имеет никакого права.

Бортжурнал,ГИБДД,
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