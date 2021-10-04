Водителей Subaru назвали самыми злостными нарушителями

Водители Subaru стали самыми злостными нарушителями скоростного режима в США. Об этом говорится в исследовании компании Insurify, которая работает со страховщиками.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Согласно отчету Insurify, модель Subaru WRX возглавила рейтинг по числу штрафов за превышение скорости в 2021 году. 18,8% американских водителей WRX в этом году получали, как минимум, один штраф за нарушение скоростного режима. Японский спорткар лидирует в антирейтинге третий год подряд.

Первую тройку дополнили корейские Hyundai Genesis Coupe (17,72%) и Kia Stinger (16,58%). Следом за ними расположились Mazda3 (16,36%), Subaru BRZ (16,21%) и Scion FR-S (16,01%). Десятку автомобилей, чьи владельцы чаще остальных получают штрафы за превышение скорости, замкнули модели GMC C1500, Volkswagen Golf GTI (14,95%), Subaru Impreza (14,81%) и Hyundai Veloster (14,65%).