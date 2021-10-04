Обновленный Kia Ceed получит 150-сильный турбомотор

Компания Kia объявила о том, что получила сертификат Одобрения типа транспортного средства на обновленный Ceed: этот документ позволяет производить и продавать модель на территории страны. Рестайлинговый Ceed, который слегка преобразился снаружи и внутри, предложат в России с новым двигателем — турбомотором T-GDI Smartstream объемом 1,5 литр, который в российский спецификации развивает 150 лошадиных сил (в Европе его отдача составляет 160 сил). В моторной гамме он заменит прежний агрегат 1.4.

Фото: © Kia © Kia

Внешне обновленный Ceed можно отличить от дореформенного по новому логотипу марки (эмблема лишилась овальной рамки и выполнена иным шрифтом), другим бамперам и модернизированной решетке радиатора изогнутой формы. Кроме того, изменилась оптика: теперь роль ходовых огней в блок-фарах выполняют три стреловидных диодных элемента. Качество материалов в отделке салона повысилось, появились комплекс телематики Kia Connect с расширенным набором функций с доступом к навигационным сервисам и новая версия комплекта безопасности и помощи водителю Drive Wise.

Гамму двигателей пересмотрели: на смену 1,4-литровому агрегату пришел наддувный полуторалитровый мотор на 150 сил, который сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Дефорсировку на 10 лошадиных сил в компании называют выгодной с точки зрения транспортного налога. Альтернативой двигателю 1.5 станет прежний 1,6-литровый двигатель MPI мощностью 128 лошадиных сил, пару которому составляет шестидиапазонный автомат.

Для XCeed в свою очередь предложат моторы объемом 1.5 (150 сил) и 1.6 (200 сил). Оба они сочетаются с «роботом» 7DCT.