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В России построили четырнадцатиколесный автомобиль

Газета.Ru
2 часа назад

Блогеры-механики с YouTube-канала «Гараж 54», известные своими необычными экспериментами, построили на основе «ВАЗ-2016» автомобиль с 14 колесами. Отечественный автомобиль получил пять дополнительных осей. Сзади установили по шесть колес с каждой стороны, которые образовали собой пирамиду. А спереди колеса, чтобы сравнять клиренс, заменили подходящими от грузовика.

Гаражные умельцы создали четырнадцатиколесного монстра
Фото: Garage 54/YouTubeGarage 54/YouTube

Приводит конструкцию в движение более тяговитый мотор. Штатный вазовский двигатель механики решили заменить на агрегат от Toyota, отличающийся более высокими показателями крутящего момента. Ранее этот двигатель работал на дизельном топливе, однако блогеры переоборудовали его под потребление бензина.

Четырнадцатиколесная машина смогла тронуться с места, но в ходе тестов выяснилось, что задние колеса серьезно проскальзывают, а из-за отсутствия подвески в салоне возникают сильные вибрации.

Бортжурнал,Toyota,
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