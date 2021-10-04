Гаражные умельцы создали четырнадцатиколесного монстра

Блогеры-механики с YouTube-канала «Гараж 54», известные своими необычными экспериментами, построили на основе «ВАЗ-2016» автомобиль с 14 колесами. Отечественный автомобиль получил пять дополнительных осей. Сзади установили по шесть колес с каждой стороны, которые образовали собой пирамиду. А спереди колеса, чтобы сравнять клиренс, заменили подходящими от грузовика.

Фото: Garage 54/YouTube Garage 54/YouTube

Приводит конструкцию в движение более тяговитый мотор. Штатный вазовский двигатель механики решили заменить на агрегат от Toyota, отличающийся более высокими показателями крутящего момента. Ранее этот двигатель работал на дизельном топливе, однако блогеры переоборудовали его под потребление бензина.