У каких машин чаще всего рвется ремень ГРМ

Ремень ГРМ, как известно, представляет собой часть газораспределительного механизма и предназначается для синхронизации работы коленвала и распредвала. При этом этот расходник на одних моделях выхаживает без проблем как минимум 100 тысяч км, а на других сдается до 50 тысяч. "РГ" составила список моделей, на которых ремень ГРМ выходит из строя сравнительно рано.

Фото: Istock Istock

При обрыве ремня ГРМ дальнейшая работа и запуск двигателя становятся невозможными. При этом такого рода поломка может спровоцировать не только обездвиживание автомобиля, но и серьезные повреждения группы клапанов и другого конструктива мотора, особенно если обрыв происходит во время движения на высокой скорости. Как часто следует менять ремень ГРМ, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт? Здесь все зависит от марки автомобиля и используемого силового агрегата.

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Lada Kalina и Granta

Как бы то ни было, антирекордсменом по ходимости ремней ГРМ являются автомобили семейства Lada Kalina и Granta. Многие владельцы жалуются на неважное качество этого расходника.

Однако сам по себе ремень ГРМ здесь чаще всего ни при чем. Массовость поломок, как правило, связана с такой ахиллесовой пятой вазовских "переднеприводников", как водяной насос, или помпа, который имеет особенность выходить из строя ранее чем 50 тысяч км пробега.

Речь опять-таки прежде всего о не заводских и при этом неправильно установленных водяных насосах. Из-за перекосов при монтаже, а также из-за подтеканий антифриза ремень начинает активно изнашиваться, у него срезаются зубья, и он рвется, не проходив и половины установленного срока.

Datsun On-Do и Mi-Do

Практически та же напасть преследует седаны и хэтчбеки Datsun On-Do и Mi-Do, которые, как известно, представляют из себя продукт глубокого рестайлинга вазовских моделей, оснащаются теми же моторами, что машины семейства Lada Kalina и Lada Granta.

По регламенту автопроизводителя, который покинул российский рынок, ремень меняется на 75 тысяч км, причем, повторимся, речь идет о замене заводской детали, а не купленной в автомагазине или у дилера. Соответственно, чтобы обезопасить автомобиль, лучше проводить замену ремня ГРМ как минимум каждые 60 тысяч км.

Хорошая же новость состоит в том, что в случае ремонта погнутых клапанов (при обрыве ремня они в большинстве случаев "встречаются" с поршнями), можно установить поршни новой конструкции, которые с недавних пор устанавливают на вазовских моторах. Такие поршни при обрыве или повреждении ремня ГРМ не гнут клапаны.

Hyundai Elantra

В иномарках ремни ГРМ ходят заметно дольше, в среднем до 150 тысяч км, однако, как говорится, иномарка иномарке рознь. К примеру, меньше указанного в нормативах служит ремень ГРМ седана Hyundai Elantra образца 2002-2006 годов.

Характерной неисправностью здесь является люфт роликов и соответственно быстрый износ зубчатого ремня из-за низкого качества комплектующих. Поэтому специалисты рекомендуют менять деталь даже раньше регламентных 60 тысяч км пробега (или каждые 4 года) и сделать это примерно на 45 тыс. км, причем одновременно желательно заменить также ролики и помпу.

Skoda Octavia

К сожалению, недолгой ходимостью отличаются также ремни ГРМ Skoda Octavia первого поколения, которые выпускали с 1998 по 2011 годы. В связи с этим интервал замены лучше сократить до 50 тысяч км.

К счастью, помпа у машины надежная, поэтому для работ нужно приобрести лишь ремкомплект, включающий сам ремень и ролики натяжителя. Отметим, что в ходе последующих модернизаций чешской модели автопроизводитель решил проблему преждевременного износа ремня ГРМ.

Chevrolet Lanos

Ольга Дворная/ ТАСС

Частые обрывы ремня ГРМ - головная боль также такого хорошо известного "бюджетника" как Chevrolet Lanos.

Ввиду низкого качества расходников и особенностей конструкции на внутренней поверхности ремня ранее оговоренного периода появляются трещины и выбоины.

Если на это вовремя не обратить внимание, ремень может порваться. А ускорить обрыв могут, к примеру, подтеки масла, которое попадает в узел ГРМ через негерметичный сальник коленвала.

Chery Tiggo (T11)

Chery Tiggo (T11) оснащался ременными моторами объемом 1,8 и 2 л, для которых было свойственно "плавающее" качество комплектующих от китайских производителей.