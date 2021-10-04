Появись шпионские фото новой Mazda2

В распоряжении издания Motor1 оказались шпионские фотографии Mazda2 нового поколения. На то, что это именно новинка Mazda, указывают очертания логотипа на пятой двери, который попытались скрыть под черной пленкой. Спереди на решетке радиатора можно заметить шильдик, указывающий на то, что это гибрид: силовую установку, платформу и другие узлы и агрегаты Mazda2 разделит с Toyota Yaris четвертого поколения. Сроки появления следующей генерации субкомпактного хэтчбека пока не обозначены.

Фото: Motor1.com Motor1.com

Motor1.com

Motor1.com

Motor1.com

В основе актуального Yaris лежит модульная платформа GA-B (вариация TNGA), на которой будет базироваться и следующая Mazda2. Новинке прочат также «тойотовскую» гибридную силовую THS II (Toyota Hybrid System II), в состав которой входят 91-сильный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и электромотор с отдачей 80 лошадиных сил. Причем для гибридного Yaris доступен как передний, так и полный привод E-Four с электродвигателем на задней оси, однако для Mazda2, с большой долей вероятности, полный привод не предложат.

Актуальная Mazda2 третьего поколения представлена на рынке с 2014 года, а последний рестайлинг модель пережила только в июне этого года. Субкомпактный хэтчбек обзавелся доработанным бензиновым 1,5-литровым мотором Skyactiv-G и стал экономичнее: расход топлива в смешанном цикле снизился с 5,2 до 4,9 литра на 100 километров. Вместе с тем для модели предложили новые цвета и расширенный набор базового оборудования.