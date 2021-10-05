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В России отзывают Porsche: автомобили могут стать неуправляемыми

Motor.ruиещё 4
2 часа назад

Компания Porsche объявила об отзыве седанов Taycan (Y1A) и фастбеков Panamera (тип 971), проданных в России в период со 2 февраля нынешнего года. Отправиться в сервисные центры придется владельцам 20 автомобилей, на которых обнаружили проблему с подвеской. Как сообщает Росстандарт, согласовавший отзыв, она может привести к опасным последствиям: нельзя исключать возможность полной потери контроля над автомобилем.

Porsche в России могут стать неуправляемыми
Фото: © Porsche© Porsche

Причина – в заводской ошибке, говорится на сайте ведомства. В подвеске правого переднего колеса отозванных Porsche по ошибке могли установить нижний рычаг, который не отвечает спецификации. Он может сломаться, что приведет к заметному изменению в управлении автомобилем – вплоть до полной потери контроля.

На всех проблемных Taycan и Panamera бесплатно заменят некорректную деталь. Владельцев пригласят в сервисные центры Porsche, оповестив по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно свериться со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта.

В июле Porsche объявила о масштабном отзыве Taycan, который затронул почти все выпущенные электрокары по всему миру – 43 тысячи экземпляров. Отправить их в сервис компанию вынудила редкая программная ошибка, запускавшая аварийных алгоритм, который внезапно отключал силовую установку.

Бортжурнал,Porsche,
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