Каким током нужно заряжать автомобильную АКБ?

Зарядка автомобильного аккумулятора может показаться сложным делом, особенно для людей, которые ни разу не сталкивались с такой процедурой. Даже с минимальными знаниями физики и химии можно провести зарядку АКБ. Самое главное - внимательно изучить технические характеристики устройства и батареи. Не менее важный момент - знать, каким током заряжать автомобильный аккумулятор.
Первое правило состоит в том, что ток заряда аккумуляторной батареи должен быть постоянным. Именно для этой цели необходимы выпрямители, которые допускают регулировку напряжения и тока. При приобретении зарядного устройства нужно ознакомиться с функционалом, которое оно предлагает. Зарядка, которая необходима для обслуживания 12-вольтовой батареи, должна обеспечивать зарядное напряжение до 16 - 16.6 В. Чаще всего именно такой параметр используется для современных необслуживаемых АКБ.
На практике можно выделить 2 способа пополнения энергии - при постоянстве напряжения и при постоянстве тока. Оба метода можно использовать, но с соблюдением всех рекомендаций.
Наиболее простой - заряд аккумулятора при постоянстве тока. Главная его особенность - нужно будет каждые 2 часа проверять ток, а при необходимости и регулировать. Величина его должна быть равна 0.1 от номинальной емкости батареи, если речь идет о 20-часовом режиме пополнения. Если АКБ имеет емкость 60 А/ч, ток заряда должен составлять 6А. Для того чтобы в процессе проведения процедуры можно было контролировать и поддерживать величину тока, потребуется регулирующее оборудование.
Аккумуляторные батареи последнего поколения, которые не дополнены отверстиями для долива, нуждаются в определенном подходе к пополнению заряда. Следует уменьшить ток в 2 раза, повышая зарядное напряжение до 15 В. Автомобильная батарея будет полностью заряжена, когда параметры тока и напряжения будут оставаться неизменными на протяжении 2 часов. Если речь идет о необслуживаемой батарее, для нее такое состояние характерно при напряжении 16.3 - 16.4 В.
Второй метод - при постоянстве напряжения. Данный способ зависит от величины параметра, который обеспечивается зарядным устройством. В случае с 12В АКБ и 24-часовым зарядным циклом можно будет пополнить энергию на 75-85% при 14.4В, на 85-90% при 15В и на 95-97% при 16В. Полного заряда можно добиться при напряжении устройства 16.3 - 16.4В за 20-24 часа. Определить, что батарея полностью зарядилась, можно по напряжению на выводах, которое должно быть равно 14.4. Кроме того, зарядное устройство должно сигнализировать зеленым индикатором, указывая на завершение процесса.
Многие рекомендуют для необслуживаемых аккумуляторов использовать промышленные зарядные устройства, максимальное зарядное напряжение которых составляет 14.4 - 14.5В. Такой способ потребует не менее суток, но позволит эффективно восполнить заряд на 90-95%.