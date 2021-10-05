Каким током нужно заряжать автомобильную АКБ?

Зарядка автомобильного аккумулятора может показаться сложным делом, особенно для людей, которые ни разу не сталкивались с такой процедурой. Даже с минимальными знаниями физики и химии можно провести зарядку АКБ. Самое главное - внимательно изучить технические характеристики устройства и батареи. Не менее важный момент - знать, каким током заряжать автомобильный аккумулятор.

Первое правило состоит в том, что ток заряда аккумуляторной батареи должен быть постоянным. Именно для этой цели необходимы выпрямители, которые допускают регулировку напряжения и тока. При приобретении зарядного устройства нужно ознакомиться с функционалом, которое оно предлагает. Зарядка, которая необходима для обслуживания 12-вольтовой батареи, должна обеспечивать зарядное напряжение до 16 - 16.6 В. Чаще всего именно такой параметр используется для современных необслуживаемых АКБ.

Видео дня

На практике можно выделить 2 способа пополнения энергии - при постоянстве напряжения и при постоянстве тока. Оба метода можно использовать, но с соблюдением всех рекомендаций.

Наиболее простой - заряд аккумулятора при постоянстве тока. Главная его особенность - нужно будет каждые 2 часа проверять ток, а при необходимости и регулировать. Величина его должна быть равна 0.1 от номинальной емкости батареи, если речь идет о 20-часовом режиме пополнения. Если АКБ имеет емкость 60 А/ч, ток заряда должен составлять 6А. Для того чтобы в процессе проведения процедуры можно было контролировать и поддерживать величину тока, потребуется регулирующее оборудование.

Аккумуляторные батареи последнего поколения, которые не дополнены отверстиями для долива, нуждаются в определенном подходе к пополнению заряда. Следует уменьшить ток в 2 раза, повышая зарядное напряжение до 15 В. Автомобильная батарея будет полностью заряжена, когда параметры тока и напряжения будут оставаться неизменными на протяжении 2 часов. Если речь идет о необслуживаемой батарее, для нее такое состояние характерно при напряжении 16.3 - 16.4 В.

Второй метод - при постоянстве напряжения. Данный способ зависит от величины параметра, который обеспечивается зарядным устройством. В случае с 12В АКБ и 24-часовым зарядным циклом можно будет пополнить энергию на 75-85% при 14.4В, на 85-90% при 15В и на 95-97% при 16В. Полного заряда можно добиться при напряжении устройства 16.3 - 16.4В за 20-24 часа. Определить, что батарея полностью зарядилась, можно по напряжению на выводах, которое должно быть равно 14.4. Кроме того, зарядное устройство должно сигнализировать зеленым индикатором, указывая на завершение процесса.