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Подготовка автомобиля к зиме: 7 дел, которые нужно успеть до наступления первых морозов

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1 час назад

В нескольких регионах страны уже наступили первые заморозки. В Москве первые морозы обещают в конце октября. Низкие температуры заставляют не только менять человеческий гардероб, но и обновлять некоторые механизмы автомобиля.

Готовим машину к зиме: 7 дел до первых морозов
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom

Кроме замены летних шин на зимние, машина нуждается еще в нескольких манипуляциях, которые подготовят ее к зиме. Внимание стоит обратить как на "внутренности" автомобиля, так и на то, что находится на поверхности.

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Семь дел, которые подготовят автомобиль к наступлению морозов:
  • Проверка аккумуляторной батареи. В холодное время года она подвергается большим нагрузкам. Нужно попросить мастера измерить напряжение в устройстве для того, чтобы убедиться в достаточном количестве электролита. Необходимо также осмотреть провода и клеммы на наличие трещин или повреждений. При неисправности аккумулятора лучше купить новый, чтобы зимой не было проблем во время пуска автомобиля, посоветовал автоэксперт Алексей Аксенов в интервью для "Вечерней Москвы".
  • Проверка масла в двигателе. При низких температурах оно может загустеть. Чем новее и чище масло, тем лучше работает автомобильный мотор. При необходимости масло следует заменить.
  • Обновление "дворников". Так как зимой ухудшается видимость на дороге, нужно заранее позаботиться о "дворниках". Следует заменить щетки, выбрав те, которые рассчитаны именно на зимний сезон.
  • Осмотр тормозного цилиндра. При необходимости автоэксперт советует заменить тормозные диски и колодки, настроить регулятор тормозов. Желательно произвести диагностику системы динамической стабилизации автомобиля (ESP), а также систем ABS и ASD при их наличии.
  • Диагностика печки, систем обогрева зеркал и стекол. Это необходимо для того, чтобы избежать постоянно запотевающих стекол и холода в автомобиле во время движения.
  • Замена ковриков. Лучше всего в зимнее время использовать резиновые покрытия. Обычные коврики могут подгнивать из-за растаявшего снега. Кроме того, резиновые легко очищаются и не требуют специального ухода.
  • Покупка "антибукса" и автозапуска. Антипробуксовочная система по размеру небольшая и свободно помещается в багажнике. Устройство предотвращает пробуксовку ведущих колес и помогает самостоятельно выбраться из серьезных сугробов. Автозапуск помогает завести автомобиль без посторонней помощи. Рекомендуется также иметь в багажнике лопату и щетку.

Среди российских водителей распространен миф о том, что в холодную погоду автомобиль якобы нужно заправлять топливом с большим или меньшим октановым числом. Эксперт рассказал о заправке автомобиля в период морозов.

Бортжурнал,Алексей Аксенов,Вечерняя Москва,
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