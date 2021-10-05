Готовим машину к зиме: 7 дел до первых морозов

В нескольких регионах страны уже наступили первые заморозки. В Москве первые морозы обещают в конце октября. Низкие температуры заставляют не только менять человеческий гардероб, но и обновлять некоторые механизмы автомобиля.

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Кроме замены летних шин на зимние, машина нуждается еще в нескольких манипуляциях, которые подготовят ее к зиме. Внимание стоит обратить как на "внутренности" автомобиля, так и на то, что находится на поверхности.

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Проверка аккумуляторной батареи. В холодное время года она подвергается большим нагрузкам. Нужно попросить мастера измерить напряжение в устройстве для того, чтобы убедиться в достаточном количестве электролита. Необходимо также осмотреть провода и клеммы на наличие трещин или повреждений. При неисправности аккумулятора лучше купить новый, чтобы зимой не было проблем во время пуска автомобиля, посоветовал автоэксперт Алексей Аксенов в интервью для "Вечерней Москвы".

В холодное время года она подвергается большим нагрузкам. Нужно попросить мастера измерить напряжение в устройстве для того, чтобы убедиться в достаточном количестве электролита. Необходимо также осмотреть провода и клеммы на наличие трещин или повреждений. При неисправности аккумулятора лучше купить новый, чтобы зимой не было проблем во время пуска автомобиля, посоветовал автоэксперт Алексей Аксенов в интервью для "Вечерней Москвы". Проверка масла в двигателе. При низких температурах оно может загустеть. Чем новее и чище масло, тем лучше работает автомобильный мотор. При необходимости масло следует заменить.

При низких температурах оно может загустеть. Чем новее и чище масло, тем лучше работает автомобильный мотор. При необходимости масло следует заменить. Обновление "дворников". Так как зимой ухудшается видимость на дороге, нужно заранее позаботиться о "дворниках". Следует заменить щетки, выбрав те, которые рассчитаны именно на зимний сезон.

Так как зимой ухудшается видимость на дороге, нужно заранее позаботиться о "дворниках". Следует заменить щетки, выбрав те, которые рассчитаны именно на зимний сезон. Осмотр тормозного цилиндра. При необходимости автоэксперт советует заменить тормозные диски и колодки, настроить регулятор тормозов. Желательно произвести диагностику системы динамической стабилизации автомобиля (ESP), а также систем ABS и ASD при их наличии.

При необходимости автоэксперт советует заменить тормозные диски и колодки, настроить регулятор тормозов. Желательно произвести диагностику системы динамической стабилизации автомобиля (ESP), а также систем ABS и ASD при их наличии. Диагностика печки, систем обогрева зеркал и стекол. Это необходимо для того, чтобы избежать постоянно запотевающих стекол и холода в автомобиле во время движения.

Это необходимо для того, чтобы избежать постоянно запотевающих стекол и холода в автомобиле во время движения. Замена ковриков. Лучше всего в зимнее время использовать резиновые покрытия. Обычные коврики могут подгнивать из-за растаявшего снега. Кроме того, резиновые легко очищаются и не требуют специального ухода.

Лучше всего в зимнее время использовать резиновые покрытия. Обычные коврики могут подгнивать из-за растаявшего снега. Кроме того, резиновые легко очищаются и не требуют специального ухода. Покупка "антибукса" и автозапуска. Антипробуксовочная система по размеру небольшая и свободно помещается в багажнике. Устройство предотвращает пробуксовку ведущих колес и помогает самостоятельно выбраться из серьезных сугробов. Автозапуск помогает завести автомобиль без посторонней помощи. Рекомендуется также иметь в багажнике лопату и щетку. Семь дел, которые подготовят автомобиль к наступлению морозов: