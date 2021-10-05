Почему «дымит» дизельный мотор?

Автомобили с дизельными силовыми установками только кажутся простыми в обслуживании. На самом деле такие агрегаты требуют повышенного внимания и более частого сервиса. Это в первую очередь объясняется качеством топлива, которое реализуется в России. Нельзя говорить, что на всех АЗС предлагается низкосортный продукт, но на большинстве можно столкнуться именно с таким явлением.

Самая распространенная проблема автомобиля с дизельным мотором - появление дыма. Это явный признак неисправности силовой установки. Самый важный диагностический параметр - оттенок дыма, который идет из выхлопной трубы. Именно по нему можно предварительно установить, в каком узле двигателя внутреннего сгорания наблюдаются проблемы.

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Как правило, плотный дым из выхлопной трубы указывает на неполадки в работе:1) систем подачи топлива и управления; 2) поршней и распределительного механизма; 3) охлаждающей системы.

Определять неполадку только по цвету дыма не стоит, так как один и тот же цвет может быть характерным признаком различных неисправностей. Поэтому следует сопоставлять все факты, чтобы установить причину дымности дизельного мотора.

Самое частое явление - дым белого цвета. Если такое явление появляется у непрогретого двигателя в теплое время года, это может говорить о том, что в цилиндры попала охлаждающая жидкость. Как можно понять, ее в данном резервуаре быть не должно. Некоторые могут перепутать дым белого цвета со стандартным паром - это не одно и то же. Пар будет быстро рассеиваться, а после дыма сможет сохраниться синеватый туман, он еще долгое время будет оставаться в воздухе.

Если дизельный мотор начал дымить белым дымом, нужно провести несколько проверок на установление исправности. К примеру, можно осмотреть цилиндры и прокладки, на которых не должно быть трещин и прочих повреждений. Кроме того, можно осмотреть жидкость для охлаждения в расширительном бачке. Если на поверхности выступает масляная пленка, значит емкость не герметична. Если же белый дым появляется на холодную, причин для паники нет. Такое явление можно расценивать как нормальное, так как дизель не дымит, а выпускает пар. Если же речь идет о дыме белого цвета, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. Если проигнорировать данное правило, уже через 100-200 км двигателю потребуется капитальный ремонт топливной системы.

Еще одна частая проблема - появление черного дыма. В таком случае речь идет о проблемах с топливоотдачей. Если образуется повышенная дымность дизельного мотора, это говорит о том, что в топливо подается переобогащенная смесь. Чаще всего проблема заключается в том, что жиклеры полностью закоксованы, а ТНВД функционирует нестабильно. Эксплуатировать транспортное средство даже с подозрениями на такие неисправности опасно. Поэтому нужно отправиться в автосервис, где есть дымомер для дизельных моторов.