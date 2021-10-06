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80% выпускников автошкол заваливают экзамен на права

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Госавтоинспекция Москвы рассказала, сколько кандидатов в водители сдают на водительские права с первой попытки.

80% выпускников автошкол заваливают экзамен на права
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

С начала 2021 года экзаменационные подразделения столичной ГИБДД провели почти 389 тысяч экзаменов на право управления транспортным средством.

Из общего числа экзаменующихся с первого раза теоретическую часть экзамена сдали 42% кандидатов — 70,3 тыс. человек. Практическую часть с первой попытки удалось сдать лишь 22% выпускников автошкол — 49,6 тыс. человек.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев раскритиковал уровень подготовки молодых водителей. В прошлом году лишь каждый четвертый из учеников автошкол сдал экзамен с первого раза, такой тренд длится несколько лет, отметил он.

В сентябре в Казани разработали первый в мире автомобиль, который принимает экзамен на водительские права в ГИБДД без инспектора. Машина сама выставляет водителю положенную оценку, она оснащена камерами, специальными сенсорами, радарами и спутниковой связью.

Бортжурнал,Водительские права,Владимир Колокольцев,ГИБДД,МВД,
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