80% выпускников автошкол заваливают экзамен на права

Госавтоинспекция Москвы рассказала, сколько кандидатов в водители сдают на водительские права с первой попытки.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

С начала 2021 года экзаменационные подразделения столичной ГИБДД провели почти 389 тысяч экзаменов на право управления транспортным средством.

Из общего числа экзаменующихся с первого раза теоретическую часть экзамена сдали 42% кандидатов — 70,3 тыс. человек. Практическую часть с первой попытки удалось сдать лишь 22% выпускников автошкол — 49,6 тыс. человек.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев раскритиковал уровень подготовки молодых водителей. В прошлом году лишь каждый четвертый из учеников автошкол сдал экзамен с первого раза, такой тренд длится несколько лет, отметил он.