Какое авто можно купить по цене производителя

Дефицит на автомобильном рынке привел к тому, что все успели привыкнуть и к высоким ценам, и к головокружительным накруткам дилеров на дополнительное оборудование. Впрочем, не самые популярные модели в жестких рыночных условиях можно купить практически без наценок.

Фото: Пресс-служба PSA Пресс-служба PSA

Эксперты портала Авто.ру обзвонили автосалоны и нашли те самые модели почти по цене производителя. Например, можно приобрести Peugeot 2008 в комплектации Allure. При заводской цене в 2,049 миллиона рублей дилер предлагает автомобиль за 2,239 миллиона: здесь стоит заводская продвинутая медиасистема, а кузов имеет перламутровую окраску.

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Без дилерских допов можно купить и Peugeot 3008 в версии GT с двигателем 1.6. Производитель ставит цену 2,559 миллиона рублей, автосалон предлагает приобрести за 2,739. В комплекте идут фирменные пакеты "Город" и "Безопасность", автомобиль доукомплектован электроприводом задней двери.

С чисто заводскими дополнительными опциями в автосалоне удалось найти Citroen C5 Aircross в комплектации Feel. Цена производителя за вариант с 150-сильным мотором и шестиступенчатой АКПП составляет 2,51 миллиона рублей.

За 2,769 миллиона машину можно купить в автосалоне: производитель доукомплектовал ее светодиодными фарами, панорамной крышей, багажником с электроприводом, пакетом Safety и перламутровой окраской.

Практически без переплат можно купить Opel Grandland X в комплектации Cosmo. Рекомендованная розничная цена составляет 2,549 миллиона рублей, дилерская - 2,567 миллиона. Разница в 18 тысяч - это окраска металлик. Еще на 2000 дороже нашелся двухцветный вариант с черной крышей.

Аналогичная ситуация с переднеприводным Suzuki SX4 с двигателем 1.6 и АКПП в комплектации GLX. В автосалоне его удалось найти ровно за 2 миллиона, рекомендованная розничная цена - 1,979. Правда, автомобиль придется подождать 1,5 месяца.

Без ожидания и без допов можно приобрести Vitara с турбодвигателем 1.4 и АКПП в комплектации GLX: за 2,189 миллиона рублей вместо рекомендованных розничных 2,179 миллиона.

Из отечественных вариантов по заводской цене можно взять, например, УАЗ "Патриот" в комплектации "Люкс" и механической коробкой. Обойдется он в 1,345 миллиона рублей: за трейд-ин и кредит обещают скидки.