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Porsche легендарного наркобарона Пабло Эскобара выставили на аукцион

Секрет Фирмыиещё 1
2 часа назад

Спортивный автомобиль Porsche 911 Carrera 3.0 RSR IROC, когда-то принадлежавший легендарному колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару, выставили на аукцион в США.

Спорткар Porsche Пабло Эскобара выставили на продажу
Фото: collectingcarscollectingcars

Спорткар 1974 года выпуска оснащён трёхлитровым шестицилиндровым двигателем и механической коробкой передач. Об этом сообщила площадка Collecting Cars. Торги уже начались, и за лот пока предлагают более $800 000.

Автомобиль создали в рамках лимитированной коллекции Porsche (всего их было 15). Машина участвовала в соревнованиях американской гоночной серии IROC.

До того как авто попало в автопарк Пабло Эскобара, спорткар сменил несколько владельцев. Среди них назвали американского предпринимателя и владельца гоночной команды Роджера Пенске. В описании к лоту также говорится, что автомобилем управлял чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди.

Эскобар после покупки этого спорткара установил на него кузов от Porsche 935.

В начале 1990-х годов коллекционеры выкупили машину у Колумбии и вернули в США.

Затем они отреставрировали транспортное средство, полностью вернув модели первоначальную конструкцию. Кузов машины не имеет серьёзных повреждений, а салон находится в отличном состоянии, отметил в Collecting Cars. Торги начались пять дней назад. Последняя ставка составляет $850 000. Аукцион закроется 8 октября.

Ранее «Секрет» рассказывал, что внучки американского гангстера Аль Капоне продадут вещи деда с аукциона. Почти 175 личных вещей Аль Капоне продадут с аукциона в Калифорнии 8 октября. Желающие смогут приобрести фотографии из семейного архива мафиози, его любимый полуавтоматический пистолет кольт 45-го калибра, пряжку для ремня из 18-каратного золота и платины и многое другое.

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