Спорткар Porsche Пабло Эскобара выставили на продажу

Спортивный автомобиль Porsche 911 Carrera 3.0 RSR IROC, когда-то принадлежавший легендарному колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару, выставили на аукцион в США.

Фото: collectingcars collectingcars

Спорткар 1974 года выпуска оснащён трёхлитровым шестицилиндровым двигателем и механической коробкой передач. Об этом сообщила площадка Collecting Cars. Торги уже начались, и за лот пока предлагают более $800 000.

Автомобиль создали в рамках лимитированной коллекции Porsche (всего их было 15). Машина участвовала в соревнованиях американской гоночной серии IROC.

До того как авто попало в автопарк Пабло Эскобара, спорткар сменил несколько владельцев. Среди них назвали американского предпринимателя и владельца гоночной команды Роджера Пенске. В описании к лоту также говорится, что автомобилем управлял чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди.

Эскобар после покупки этого спорткара установил на него кузов от Porsche 935.

В начале 1990-х годов коллекционеры выкупили машину у Колумбии и вернули в США.

Затем они отреставрировали транспортное средство, полностью вернув модели первоначальную конструкцию. Кузов машины не имеет серьёзных повреждений, а салон находится в отличном состоянии, отметил в Collecting Cars. Торги начались пять дней назад. Последняя ставка составляет $850 000. Аукцион закроется 8 октября.