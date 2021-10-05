Для чего нужна вентиляция картера мотора

Транспортное средство - сложный механизм, который представляет собой комплекс различных систем. В последнее время общественность начала более серьезно подходить к вопросу об экологии. Как известно, большинство автомобилей наносит колоссальный вред окружающей среде. На фоне этого начали развиваться электрические силовые установки, которые имеют нулевой уровень выбросов. Но даже в стандартных автомобилях предлагаются такие системы, которые способствуют обеспечению защиты окружающей среды.

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Система вентиляции картера позволяет уменьшить выбросы от внутреннего сгорания различных соединений в атмосферу. Чтобы понять, для чего необходим этот элемент, нужно разобрать принципы его работы и функции. Отработавшие газы попадают в картер из камер сгорания во время работы силового агрегата транспортного средства. Кроме того, в картере могут находиться пары воды, топлива и масла. Все эти вещества объединяются в единую группу - картерные газы. Если они будут накапливаться в системе в большом количестве, это может привести к разрушению некоторых частей мотора. Особенно риску подвержены те комплектующие, которые изготавливаются из металла. Это можно объяснить тем, что снижается качество металла и эксплуатационные характеристики моторного масла. Система вентиляции необходима для того, чтобы предотвратить все негативные последствия, представленные выше. На современных автомобилях она бывает принудительной. Принцип работы этого узла достаточно простой. Он основан на использовании разрежения, которое формируется во впускном коллекторе. Когда оно образуется, протекают следующие явления:1) из картера выводятся газы;2) моторное масло очищается от этих газов;3) соединения проходят очистку и движутся по воздушным патрубкам в коллектор;4) газы попадают в камеру сгорания и при смешивании с воздухом уничтожаются.

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Что касается конструкции системы вентиляции картера, она не бывает единой. На разных моторах применяется совершенно разная схема. Это зависит от производителя и типа силового агрегата. Однако, все эти системы объединяются некоторыми факторами. Среди общих комплектующих можно выделить:1) клапан вентиляции;2) маслоотделитель;3) воздушные патрубки. Клапан в конструкции нужен для того, чтобы корректировать давление газов, которые проходят во впускной коллектор. Если разрежение существенное, клапан закрывается, в остальных случаях он находится в открытом положении. Маслоотделитель может сокращать формирование сажи в камере сгорания, так как не дает масляным парам проникать внутрь.