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Представлена новая серия внедорожника Toyota Land Cruiser 300

Car.ru
1 час назад

Toyota представила новую серию Land Cruiser 300. Главной особенностью новинки стал новый 3,3-литровый дизельный двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Обновлен дизайн экстерьера, появилось новое оснащение.

Представлена новая серия внедорожника Toyota Land Cruiser 300
Фото: Car.ruCar.ru

Новый Land Cruiser 300 создавался на базе платформы Toyota New Global Architecture (TNGA). Всего представлено 6 комплектаций новинки. К основным версиям относятся: GX, GXL, VX и Sahara. Появилась и более роскошная модификация Sahara ZX. Комплектацию GR Sport ориентирована на бездорожье.

На авто стоит двигатель V6, который сочетается с безальтернативной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором.

В Австралии официальные продажи Toyota Land Cruiser 300 пока не стартовали, но цены представители марки уже объявили. Простейший GX с турбодизелем будет стоить 99 500 австралийских долларов (5 265 600 рублей). Sahara ZX стоит 151 000 долларов (7 990 000 рублей).

Недавно и в России стартовали продажи Toyota Land Cruiser нового поколения.

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