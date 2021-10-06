Представлена новая серия внедорожника Toyota Land Cruiser 300

Toyota представила новую серию Land Cruiser 300. Главной особенностью новинки стал новый 3,3-литровый дизельный двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Обновлен дизайн экстерьера, появилось новое оснащение.

Новый Land Cruiser 300 создавался на базе платформы Toyota New Global Architecture (TNGA). Всего представлено 6 комплектаций новинки. К основным версиям относятся: GX, GXL, VX и Sahara. Появилась и более роскошная модификация Sahara ZX. Комплектацию GR Sport ориентирована на бездорожье.

На авто стоит двигатель V6, который сочетается с безальтернативной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором.

В Австралии официальные продажи Toyota Land Cruiser 300 пока не стартовали, но цены представители марки уже объявили. Простейший GX с турбодизелем будет стоить 99 500 австралийских долларов (5 265 600 рублей). Sahara ZX стоит 151 000 долларов (7 990 000 рублей).