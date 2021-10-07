Почему опасно выключать двигатель на высоких оборотах

Эксперты объяснили, почему нельзя глушить силовой агрегат на высоких оборотах, а также чем может грозить такая ошибка.

Мотор перегревается

При выключении двигателя на больших оборотах не избежать кратковременного перегревания, которое может привести к поломке мотора. При отключении силового агрегата отключается также водяной насос, за счёт которого осуществляется охлаждение.

При частом перегреве, головка цилиндра со временем начинает деформироваться. При этом может прогореть прокладка. Ремонт в этом случае выйдет довольно затратным. После остановки нужно дать мотору 15–20 секунд поработать на холостых, чтобы механизмы остыли.

Подскакивает напряжение

Вместе с отключением двигателя перестает выполнять свои функции реле-регулятор, отвечающий за стабилизацию напряжения в бортовой сети. Генератор, который ничем не регулируется, продолжит некоторое время работать. В результате наблюдается всплеск напряжения в сети авто.

Имеется риск, что электроника в этом случае не выдержит, потому что генератор способен теоретически выдавать до 50 вольт. Это является большой нагрузкой для автомобильного маловольтного оборудования.

Car.ru

Закипает масло в моторе

Это проблема касается машин с турбиной. Если резко заглушить авто, а обороты силового агрегата будут высокими, может произойти закипание масла. В этом случае оставшаяся в подшипниках турбины техническая жидкость перестанет циркулировать. При сильно нагретых деталях впускного коллектора, а также газовой турбины, небольшое количество масла перегреется, превратившись в смолу. Это нанесёт ущерб подшипникам и может в дальнейшем стать причиной множественных поломок, проблем с турбиной.