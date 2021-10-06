Почему дергается «Приора»: пять возможных причин

«Помогите, у меня машина «Приора» дергается на ходу. Что делать? В чем может быть проблема?» – написал автолюбитель на одном из форумов. Такая проблема часто встречается у отечественного авто, и причин ее появления может быть несколько. Давайте разбираться, почему дергается «Приора», как решить проблему и сколько это стоит.
Свечи – первое, что стоит проверить, когда «Приора» дергается при движении. Если их редко меняли и заправляли авто некачественным топливом, на электродах мог появиться нагар. Это приводит к пропускам зажигания, вследствие чего на ходу машина начинает дергаться.
Стоимость свечей на «Приору» сильно колеблется в зависимости от производителя. Самые простые стоят 250 рублей за четыре штуки.
Поменять можно самостоятельно, если есть свечной ключ, либо обратиться в сервис. Услуга стоит от 400 рублей в зависимости от техцентра.
Признаки этой неисправности те же, что и у свечей, – пропуски зажигания. Как следствие, «Приора» дергается на скорости, обороты проваливаются при резком нажатии на газ. Причиной могут быть свечи – они или низкого качества, или неправильно подобраны.
Определить неисправность можно при поочередном выдергивании катушек зажигания. При отключении исправной катушки троение усилится, а неисправной – изменений не будет.
Цена вопроса – от 850 рублей за аналог.
И то, и другое периодически нужно чистить. На «Приоре» это лучше делать раз в 30-50 тыс. км, иначе вырастет расход топлива, потеряется динамика, и появятся подергивания при нажатии на педаль газа.
Цены на чистку форсунок начинаются от 1 000 рублей, дроссельной заслонки – от 300 рублей.
Это, пожалуй, одна из самых частых причин, почему дергается «Лада Приора».
Как и любой другой фильтр, топливный со временем забивается. Причиной служит некачественное топливо и запыленность воздуха, поэтому заправляться лучше на проверенных АЗС.
В сервисном центре услуга по проверке давления обойдется в порядка 300 рублей.
Заменить топливный фильтр можно в домашних условиях. Деталь стоит около 300 рублей. Если нет желания или возможности, обратитесь в сервисный центр. Там за услугу возьмут от 500 рублей.
Неисправность ДМРВ на «Приоре» приводит к тому, что блок управления получает неверные данные о количестве поступаемого воздуха, вследствие чего неправильно готовится топливовоздушная смесь, и машина может начать дергаться. Неисправность определяется при помощи диагностики в сервисном центре.
Цена датчика совсем не бюджетная для «Приоры» – около 4 000 рублей. Поменять его можно самому. Для этого отсоедините сначала минусовую клемму аккумулятора, затем – разъем проводов и открутите хомут патрубка. После этого ключом отверните два винта крепления к корпусу воздушного фильтра и аккуратно выньте датчик.
Неподходящая прошивка ЭБУ приводит к тем же симптомам. Топливовоздушная смесь готовится неправильно, и при работе двигателя могут возникать перебои. Привести к этому может неграмотный чип-тюнинг или неисправность самих «мозгов». В любом случае здесь поможет только грамотная диагностика. Стоит она, как правило, около 500 рублей. После диагностики мастер подскажет, как именно решить проблему.
Если вы сомневаетесь в том, что можете сами установить причину, по которой дергается «Приора», обратитесь в сервисный центр или найдите грамотного диагноста, который подскажет, в чем именно неисправность.
А чтобы избежать проблемы, следить за автомобилем, заливайте качественное топливо и вовремя меняйте расходники, не экономя на них. Любите свою машину, вовремя обслуживайте, и она ответит вам взаимностью!