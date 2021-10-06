Почему дергается «Приора»: пять возможных причин

«Помогите, у меня машина «Приора» дергается на ходу. Что делать? В чем может быть проблема?» – написал автолюбитель на одном из форумов. Такая проблема часто встречается у отечественного авто, и причин ее появления может быть несколько. Давайте разбираться, почему дергается «Приора», как решить проблему и сколько это стоит.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Причина 1 – свечи зажигания

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Свечи – первое, что стоит проверить, когда «Приора» дергается при движении. Если их редко меняли и заправляли авто некачественным топливом, на электродах мог появиться нагар. Это приводит к пропускам зажигания, вследствие чего на ходу машина начинает дергаться.

Стоимость свечей на «Приору» сильно колеблется в зависимости от производителя. Самые простые стоят 250 рублей за четыре штуки.

Поменять можно самостоятельно, если есть свечной ключ, либо обратиться в сервис. Услуга стоит от 400 рублей в зависимости от техцентра.

Причина 2 – катушки зажигания

Признаки этой неисправности те же, что и у свечей, – пропуски зажигания. Как следствие, «Приора» дергается на скорости, обороты проваливаются при резком нажатии на газ. Причиной могут быть свечи – они или низкого качества, или неправильно подобраны.

Определить неисправность можно при поочередном выдергивании катушек зажигания. При отключении исправной катушки троение усилится, а неисправной – изменений не будет.

Цена вопроса – от 850 рублей за аналог.

Причина 3 – форсунки или дроссельная заслонка

И то, и другое периодически нужно чистить. На «Приоре» это лучше делать раз в 30-50 тыс. км, иначе вырастет расход топлива, потеряется динамика, и появятся подергивания при нажатии на педаль газа.

Цены на чистку форсунок начинаются от 1 000 рублей, дроссельной заслонки – от 300 рублей.

Причина 4 – топливный фильтр

Это, пожалуй, одна из самых частых причин, почему дергается «Лада Приора».

Как и любой другой фильтр, топливный со временем забивается. Причиной служит некачественное топливо и запыленность воздуха, поэтому заправляться лучше на проверенных АЗС.

Открутите колпачок со штуцера топливной рампы.

При помощи ниппельного колпачка шины выкрутите золотник и подсоедините манометр, закрепив трубку хомутом.

Заведите машину и посмотрите значение давления. Если оно меньше нормы – 3,8-4 кгс/см кв, причина подергиваний, скорее всего, кроется в фильтре. Проверить забитый фильтр можно самостоятельно при помощи обычного манометра, трубки и хомута. Для этого:

В сервисном центре услуга по проверке давления обойдется в порядка 300 рублей.

Заменить топливный фильтр можно в домашних условиях. Деталь стоит около 300 рублей. Если нет желания или возможности, обратитесь в сервисный центр. Там за услугу возьмут от 500 рублей.

Причина 5 – датчик массового расхода воздуха или прошивка ЭБУ

Неисправность ДМРВ на «Приоре» приводит к тому, что блок управления получает неверные данные о количестве поступаемого воздуха, вследствие чего неправильно готовится топливовоздушная смесь, и машина может начать дергаться. Неисправность определяется при помощи диагностики в сервисном центре.

Цена датчика совсем не бюджетная для «Приоры» – около 4 000 рублей. Поменять его можно самому. Для этого отсоедините сначала минусовую клемму аккумулятора, затем – разъем проводов и открутите хомут патрубка. После этого ключом отверните два винта крепления к корпусу воздушного фильтра и аккуратно выньте датчик.

Неподходящая прошивка ЭБУ приводит к тем же симптомам. Топливовоздушная смесь готовится неправильно, и при работе двигателя могут возникать перебои. Привести к этому может неграмотный чип-тюнинг или неисправность самих «мозгов». В любом случае здесь поможет только грамотная диагностика. Стоит она, как правило, около 500 рублей. После диагностики мастер подскажет, как именно решить проблему.

Что делать, чтобы «Приору» не дергало

Если вы сомневаетесь в том, что можете сами установить причину, по которой дергается «Приора», обратитесь в сервисный центр или найдите грамотного диагноста, который подскажет, в чем именно неисправность.