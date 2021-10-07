Mazda расширяет линейку кроссоверов

Компания Mazda раскрыла планы по расширению гаммы кроссоверов на ближайшие два года. В 2022 году в Европе дебютируют два больших вседорожника CX-60 и CX-80 с гибридными силовыми установками. На других рынках, в том числе в США, появятся крупные кроссоверы CX-70 и CX-90, а также компактный CX-50. Кроме этого, в следующем году Mazda представит новую версию своего первого серийного электрокара – MX-30.

Фото: © Mazda © Mazda

Кроме названий, Mazda раскрыла и некоторые подробности о грядущих новинках. Европейские Mazda CX-60 и CX-80 получат два и три ряда сидений соответственно и электрифицированные силовые установки. В гамму войдут рядная бензиновая «четверка» с электромотором, а также установки с системой «мягкого» гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором. Пару ему составят шестицилиндровый бензиновый агрегат Skyactiv-X либо дизельный Skyactiv-D.

autohome.com.cn / Прототип Mazda CX-50

Что касается рынков за пределами Европы, то там появятся модели CX-70 и CX-90, а также CX-50, который уже попадался фотошпионам во время дорожных испытаний. Предполагалось, что он придет на замену CX-5, однако Mazda опровергла слухи: недавно обновленный кроссовер – один из ключевых автомобилей марки, который сохранится в линейке. Не покинет конвейер и модель CX-30, временно ушедшая с российского рынка.

Кроме этого, в первой половине 2022 года компания собирается представить новую версию своего дебютного электрокара MX-30, представленного два года назад. Речь идет об уже анонсированном варианте с роторным двигателем, который станет частью силовой установки: он будет играть роль генератора для подзарядки батареи во время движения.