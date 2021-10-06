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Volvo отзывает 460 тысяч автомобилей по всему миру

Car.ru
2 часа назад

Производители концерна Volvo отзывают 460 тыс. автомобилей, проданных по всему миру.

Volvo отзывает 460 тысяч автомобилей по всему миру
Фото: Car.ruCar.ru

Отзыв затрагивает модели Volvo S80 2001-2006 годов выпуска и S60 2001-2009 годов выпуска. Под возврат попадают все комплектации произведенных машин.

Причиной возврата стали неисправности подушек безопасности Takata, которые могут не сработать или сработать неправильно. Владельцы транспортных средств получат официальные письма, по которым должны предоставить машины в сервисные центры для бесплатной диагностики и ремонта. Все действия будут зафиксированы соответствующими документами, подтверждающими качество новых подушек безопасности, установленных взамен бракованных.

В случае игнорирования просьбы производителей, руководство концерна снимает с себя ответственность за возможные травмы в случае возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Бортжурнал,Volvo S80,Volvo,
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