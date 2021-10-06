Volvo отзывает 460 тысяч автомобилей по всему миру

Причиной возврата стали неисправности подушек безопасности Takata, которые могут не сработать или сработать неправильно. Владельцы транспортных средств получат официальные письма, по которым должны предоставить машины в сервисные центры для бесплатной диагностики и ремонта. Все действия будут зафиксированы соответствующими документами, подтверждающими качество новых подушек безопасности, установленных взамен бракованных.