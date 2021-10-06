Mazda6 станет абсолютно другой

Появились новые подробности о следующем поколении Mazda6, которое будет кардинально отличаться от текущей версии модели. Такой масштаб изменений автомобиль получит впервые за десятилетний жизненный цикл.

Фото: Mazda Vizion Coupe Mazda Vizion Coupe

Новая генерация "шестёрки" создаётся на платформе FR Large Architecture, одна из особенностей которой - продольно расположенный двигатель. В случае с новыми Mazda6 и CX-5 речь идёт в том числе о рядной "шестёрке".

По данным японского сайта Spyder7, у шестицилиндровых бензиновых и дизельных двигателей объёмом 3.0 литра будет 48-вольтный электрический довесок.

В июне этого года компания заявила о выпуске десяти полноценных гибридных моделей до 2025 года, поэтому нельзя исключать, что у Mazda6 будет такая модификация. Скорее всего, флагманский седан марки получит последовательно-параллельную установку от Toyota (THS), а в будущем - последовательную, уже с роторно-поршневым двигателем.

Внешность Mazda6 создаётся по мотивам Mazda Vision Coupe 2017 года.

Премьера новой генерации модели запланирована на первую половину 2022 года.