Новую спецверсию Toyota Corolla посвятили знаменитой гоночной трассе

Подразделение Toyota в Таиланде анонсировало новинку: на местном рынке появится Corolla (она же Altis) в исполнении Nurburgring Edition — свое название она получила в честь знаменитой немецкой гоночной трассы. Спецверсию посвятили победам заводской команды Toyota Gazoo Racing Team Thailand в кольцевых гонках «24 часа Нюрбургринга» в сезоне 2021 года. От стандартной Corolla/Altis такой автомобиль отличается обвесом, оформлением салона и перенастроенным шасси.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Corolla/Altis Nurburgring Edition можно узнать по аэродинамическому обвесу, который включает бамперы другого дизайна, боковые «юбки» и спойлер на крышке багажника. На принадлежность к особой серии указывают логотипы Nurburgring Edition, на которых изображена трасса. Кроме того, были установлены более жесткие пружины, что положительно сказалось на управляемости. Двигатель стандартный — 1,8-литровый бензиновый агрегат мощностью 138 лошадиных сил. Доступна и гибридная установка на базе этого же ДВС, который дополнен электромотором.

Пакет Altis Nurburgring Edition оценили в 42 тысячи бат (90 тысяч рублей), однако комплект аксессуаров можно получить условно бесплатно, бонусом к фирменной страховке Toyota Care на сумму 31 тысяча бат (66,4 тысячи рублей) и гарантии на пять лет или 150 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше.

Что же касается обычного Altis для Таиланда, цены на который начинаются от 839 тысяч бат (1,8 миллиона рублей), то внешне он повторяет модель Corolla, которая продается в России.