Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 80.27
Войти в почту

АвтоВАЗ готовит «черную» спецверсию еще одной Lada

Motor.ruиещё 2
3 часа назад

Линейка моделей Lada в особой версии Black может расшириться. По данным сообщества Avtograd news в Вконтакте, такое исполнение готовят для Lada Niva Travel: с конвейера предприятия уже сошли два внедорожника с черными элементами экстерьера и интерьера. Если информация подтвердится, Niva Travel станет уже четвертой моделью «черной» линейки, в которую ранее вошли седан и универсал Lada Vesta Cross, кросс-хэтч XRay и внедорожник Niva Legend (4x4).

АвтоВАЗ готовит «черную» спецверсию еще одной Lada
Фото: © Avtograd news / Вконтакте© Avtograd news / Вконтакте

Внешне Niva Travel Black можно будет узнать по темным колесным дискам, черным внешним зеркалам заднего вида и шильдикам с названием спецверсии на задней двери. Получит ли модель черную крышу, неизвестно, так как корпуса обоих экземпляров полностью выкрашены в черный цвет.

Обивка потолка в салоне, поручни, солнцезащитные козырьки и блок системы ЭРА-ГЛОНАСС также выполнены в черном цвете. Все сиденья черные, а на спинках передних красуется надпись Black.

На основе какого исполнения разрабатывается Niva Travel Black, пока неизвестно. Возможно, спецверсия окажется чуть дешевле комплектации Luxe. Ее стоимость на сегодняшний день составляет 963 900 рублей, а с пакетом Off-Road – 982 900 рублей.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ уже вторую неделю не выпускает Lada Niva Legend: с линии СКП сходят только Niva Travel. Причина – в полученном в сентябре госзаказе на 1500 внедорожников, которые отправят в региональные медучреждения. Другие линии при этом продолжают работать с перебоями из-за затяжного дефицита электронных компонентов.

Бортжурнал,Lada Vesta,Lada,СКР,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители