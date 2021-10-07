АвтоВАЗ готовит «черную» спецверсию еще одной Lada

Линейка моделей Lada в особой версии Black может расшириться. По данным сообщества Avtograd news в Вконтакте, такое исполнение готовят для Lada Niva Travel: с конвейера предприятия уже сошли два внедорожника с черными элементами экстерьера и интерьера. Если информация подтвердится, Niva Travel станет уже четвертой моделью «черной» линейки, в которую ранее вошли седан и универсал Lada Vesta Cross, кросс-хэтч XRay и внедорожник Niva Legend (4x4).

Фото: © Avtograd news / Вконтакте © Avtograd news / Вконтакте

Внешне Niva Travel Black можно будет узнать по темным колесным дискам, черным внешним зеркалам заднего вида и шильдикам с названием спецверсии на задней двери. Получит ли модель черную крышу, неизвестно, так как корпуса обоих экземпляров полностью выкрашены в черный цвет.

Обивка потолка в салоне, поручни, солнцезащитные козырьки и блок системы ЭРА-ГЛОНАСС также выполнены в черном цвете. Все сиденья черные, а на спинках передних красуется надпись Black.

На основе какого исполнения разрабатывается Niva Travel Black, пока неизвестно. Возможно, спецверсия окажется чуть дешевле комплектации Luxe. Ее стоимость на сегодняшний день составляет 963 900 рублей, а с пакетом Off-Road – 982 900 рублей.