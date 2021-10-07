Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 80.27
Войти в почту

Как правильно хранить машину зимой «без запуска»

Car.ru
1 час назад

Если водитель хочет, чтобы его машина прослужила долгое время, ему нужно знать правила ее хранения «без запуска», особенно в зимнее время. Все эти требования простые и легко выполняются.

Как правильно хранить машину зимой «без запуска»
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев© РИА Новости / Александр Кряжев

Первый эпизод – надо найти сухое и чистое место, где можно хранить автомобиль. Хорошо подойдет гараж с электричеством и бетонной площадкой. В машине нужно заменить ее обычные жидкости и залить полный бензобак для сбережения топливной системы от окисления. После этого рекомендуется подготовить машину к самому хранению. Лучше всего начать с очистки салона, переключившись затем на экстерьер: вымыть транспорт сверху до низу и просушить его.

Следующий шаг – нанести воск на кузов, не забыв отполировать хромированные участки, чтобы сберечь красивый блеск. По завершении всех этих действий необходимо поставить автомобиль на опоры для снятия нагрузки с подвески и замедления старения амортизаторов и втулок. Дальше выполняется подготовка трансмиссии к хранению: убирается давление топливной системы методом деактивации насоса. Важно заглушить выхлопную трубу металлической мочалкой, чтобы туда зимой не проникли грызуны вроде мышей и крыс.

Потом требуется снять аккумулятор, так как такие компоненты в холод только портятся, в целом, и плохо переносят зиму. Последние меры – положить защитный пластиковый лист в нижней части машины для предотвращения попадания влаги из-под транспортного средства и накрыть автомобиль непроницаемым плотным чехлом.

Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители