Как правильно хранить машину зимой «без запуска»

Если водитель хочет, чтобы его машина прослужила долгое время, ему нужно знать правила ее хранения «без запуска», особенно в зимнее время. Все эти требования простые и легко выполняются.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев © РИА Новости / Александр Кряжев

Первый эпизод – надо найти сухое и чистое место, где можно хранить автомобиль. Хорошо подойдет гараж с электричеством и бетонной площадкой. В машине нужно заменить ее обычные жидкости и залить полный бензобак для сбережения топливной системы от окисления. После этого рекомендуется подготовить машину к самому хранению. Лучше всего начать с очистки салона, переключившись затем на экстерьер: вымыть транспорт сверху до низу и просушить его.

Следующий шаг – нанести воск на кузов, не забыв отполировать хромированные участки, чтобы сберечь красивый блеск. По завершении всех этих действий необходимо поставить автомобиль на опоры для снятия нагрузки с подвески и замедления старения амортизаторов и втулок. Дальше выполняется подготовка трансмиссии к хранению: убирается давление топливной системы методом деактивации насоса. Важно заглушить выхлопную трубу металлической мочалкой, чтобы туда зимой не проникли грызуны вроде мышей и крыс.