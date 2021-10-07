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ГИБДД раскрыла, сколько штрафов камеры «выписали» за телефон и ремни

Газета.Ru
4 часа назад

За первые девять месяцев 2021 года выявлено 180 тыс. нарушений, связанных с ремнями безопасности и использованием водителем телефона во время движения, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД выявили 170 тыс. нарушений правил использования ремней безопасности. Почти 118 тыс. из них было зафиксировано с помощью системы фото-видео фиксации.

Сколько штрафов «выписали» камеры за телефон и ремни
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Во время движения московские водители использовали телефон 6659 раз. Причем 6196 нарушений было выявлено с помощью камер. В России за использование телефона за рулем полагается штраф в размере 1500 рублей, а за езду с непристегнутым ремнем безопасности — 1000 рублей.

ГИБДД со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения отмечает, что в половине дорожных аварий ремни безопасности спасают людей на переднем сиденье, и с вероятностью 25% снижает риск смертельного исхода для задних пассажиров. Риск попасть в ДТП увеличивается в четыре раза, если водитель разговаривает по телефону. А если автомобилист во время движения читает или пишет сообщение, то риск аварии возрастает в 20 раз.

Бортжурнал,ДТП,ГИБДД,ВОЗ,
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