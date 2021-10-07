Конструкции современных автомобилей становятся все более сложными, с чем связано и увеличение расходов на ТО.

Производители автомобилей вынуждены подстраиваться под требования экологии, которые с каждым годом становятся все более жесткими. При этом каждая компания хочет сэкономить деньги, одновременно и заработав.

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Итогом становится ситуация, когда все оплачивается покупателем, причем не в ходе непосредственного приобретения автомобиля, а уже во время его обслуживания. Принцип дешевой продажи и последующего разорения автовладельцев на приобретении запчастей по-прежнему работает. Проследить такое можно не только у производителей премиальных автомобилей, но и у бюджетников.

Моторы. Участились случаи предложения нашим покупателям моделей с наддувными моторами малого объема. Это отмечается как у американских, так и у европейских покупателей. Несмотря на то, что у подобных устройств неплохой уровень мощности и бодрый разгон, не все настолько просто. Блок мотора сделан из алюминия, сам же двигатель подвергается большой нагрузке и воздействию высокой температуры.

Стандартная температура работы охлаждающей жидкости равна 100 градусам, а у масла она вообще превышает эту отметку. Объем же масляной системы очень мал. Из этого следует, что если попытаться сэкономить на масле и замене антифриза, то может возникнуть неприятная ситуация, последствия которой могут быть плачевными.

При перегреве блок просто поведет, и владелец будет вынужден выбросить двигатель, сменив его на новый или контрактный. Поэтому владельцу транспортного средства придется выложить немалые деньги на приобретение качественных расходных материалов, аналогичных используемым в машинах премиум-класса. Итог – содержать бюджетный автомобиль становится все более накладно.

Многие производители возвращаются к приводу ГРМ ременного типа, что также приводит к необходимости увеличенной частоты его обслуживания, так как ремень выходит из строя быстрее, чем цепь. Наиболее оптимальным вариантом становится не доводить до установленного интервала замены в 60 тысяч километров пробега, а сделать это ранее. Причиной для этого становится работа наддувного мотора на повышенных оборотах. Это означает, что ремень и ролики не следует брать китайского производства, лучше заплатить немного дороже и приобрести оригинал.

Подвеска. В ее конструкции также стали использовать много неоднозначных решений, которые в итоге оплачиваются покупателем. Нередко рычаги подвески изготовлены из алюминия, намного более нежного в сравнении со сталью. При попадании в аварийную ситуацию выправить такую деталь уже не получится.

Механизмы торможения по причине экономии не имеют экранов защиты. По дискам постоянно наносятся удары грязью и камнями. Итогом становится появление на их внутренней поверхности глубоких борозд, с падением эффективности торможения.