Cadillac сменил логотип

Компания Cadillac обновила свой корпоративный логотип и решила использовать его на всех своих электромобилях, передает The Drive. Американская марка последовала моде на минимализм и сделала логотип с черно-белым гербом. Первым автомобилем, на котором появится обновленный шильдик, станет полностью электрический Cadillac Lyriq.

Фото: Cadillac Cadillac

На телеканале Fox News представитель Cadillac подтвердил, что существующая цветная версия эмблемы будет по-прежнему использоваться в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Американский производитель планирует отказаться к 2030 году от ДВС и выпускать только электрические автомобили.

Cadillac

Последний раз компания Cadillac обновляла свой логотип в 2014 году. Тогда герб сделали шире, а лавровый венок, в который он был вписан, убрали. Обновив логотип, американская марка присоединилась в большому числу автопроизводителей, изменивших свои эмблемы, включая Volvo, Volkswagen, BMW, Nissan, Renault и Kia.