Ford Ranger нового поколения показали на видео

Компания Ford продолжает подогревать интерес к пикапу Ranger нового поколения, премьера которого состоится в 2022 году. На этот раз марка опубликовала короткий видеоролик, в котором продемонстрировала автомобиль, покрытый легким маскировочным камуфляжем. Несмотря на то что производитель все ещё не раскрывает дизайн будущей новинки, представленные кадры дают возможность рассмотреть некоторые элементы экстерьера грузовика.

Фото: © Ford © Ford

В новом видео Ranger покрыт маскировочной пленкой, на которую нанесён QR-код. Наведя камеру на объект, можно перейти на официальный сайт компании, где опубликованы фотографии будущего пикапа. Судя по снимкам, обновлённый автомобиль получит иной дизайн задних светодиодных фонарей, а также переработанную заднюю дверь, в который инженеры разместили углубление, позволяющее снизить вероятность серьёзного повреждения кузова в случае столкновения с прицепом.

Среди других изменений пикапа стоит отметить новый пластиковый обвес, крупные арки, а также колесные диски иного дизайна и антенну, выполненную в стиле «акульего плавника». В салоне новинки появится 12-дюймовая цифровая приборная панель, а также новый сенсорный экран с портретной ориентацией, диагональ которого достигает 15,5 дюйма

Ожидается, что в моторную гамму Рейнджера войдут двухлитровые дизельные двигатели, а также гибридная силовая установка на базе 2,3-литровой «турбочетверки». Суммарная отдача такой системы составит около 362 лошадиных сил. Кроме того, пикап оборудуют последними технологиями активной и пассивной безопасности. Премьера Ford Ranger нового поколения состоится в следующем году.