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Ford Ranger нового поколения в легком камуфляже показали на видео

Motor.ru
4 часа назад

Компания Ford продолжает подогревать интерес к пикапу Ranger нового поколения, премьера которого состоится в 2022 году. На этот раз марка опубликовала короткий видеоролик, в котором продемонстрировала автомобиль, покрытый легким маскировочным камуфляжем. Несмотря на то что производитель все ещё не раскрывает дизайн будущей новинки, представленные кадры дают возможность рассмотреть некоторые элементы экстерьера грузовика.

Ford Ranger нового поколения показали на видео
Фото: © Ford© Ford

В новом видео Ranger покрыт маскировочной пленкой, на которую нанесён QR-код. Наведя камеру на объект, можно перейти на официальный сайт компании, где опубликованы фотографии будущего пикапа. Судя по снимкам, обновлённый автомобиль получит иной дизайн задних светодиодных фонарей, а также переработанную заднюю дверь, в который инженеры разместили углубление, позволяющее снизить вероятность серьёзного повреждения кузова в случае столкновения с прицепом.

Среди других изменений пикапа стоит отметить новый пластиковый обвес, крупные арки, а также колесные диски иного дизайна и антенну, выполненную в стиле «акульего плавника». В салоне новинки появится 12-дюймовая цифровая приборная панель, а также новый сенсорный экран с портретной ориентацией, диагональ которого достигает 15,5 дюйма

Ожидается, что в моторную гамму Рейнджера войдут двухлитровые дизельные двигатели, а также гибридная силовая установка на базе 2,3-литровой «турбочетверки». Суммарная отдача такой системы составит около 362 лошадиных сил. Кроме того, пикап оборудуют последними технологиями активной и пассивной безопасности. Премьера Ford Ranger нового поколения состоится в следующем году.

В начале августа австралийская фирма H2X Global представила пикап Warrego, построенный на базе Ford Ranger. Главной особенностью модели стала водородная силовая установка мощностью 95 лошадиных сил.

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