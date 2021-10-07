УАЗ рассказал, откуда на самом деле взялось прозвище «Буханка»

Ульяновский автозавод продолжил интриговать российских почитателей автомобилей УАЗ. На этот раз автопроизводитель приоткрыл тайну имени «Буханка», которое закрепилось за однообъёмником УАЗ-452 (СГР) многие десятилетия назад. Оказывается, странноватому прозвищу этой модели свыше 70 лет – оно появилось даже раньше самой машины.

Историю о неофициальном нейминге модели УАЗ-452 автопроизводитель опубликовал в своём официальном Intsagram. По версии заводчан, «Буханкой» советский внедорожник стали называть ещё до того, как модель встала на конвейер. Это имя родилось в стенах завода в середине 50-х годов XX века в момент подготовки опытных образцов. Именно это неофициальное прозвище предопределило судьбу машины – оно стало именем собственным, отдельным, по-настоящему узнаваемым брендом.

Слово «буханка» приклеилось к УАЗ-452 не только из-за внешнего сходства автомобиля с буханкой хлеба. Его подчёркнуто русское звучание очень нравится иностранцам. Теперь слово «буханка» частенько пишут латиницей на машинах, предназначенных для экспорта. К примеру, на фургонах, поставляемых в ЕС фирмой UAZ Netherlands