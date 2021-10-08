Автомобиль Джеймса Бонда переоборудуют в электрокар

Британская фирма Lunaz, инвестором которой недавно стал Дэвид Бекхэм, переоборудует ограниченную партию оригинальных классических автомобилей Aston Martin DB6 в электрокары.

Фото: lunaz.design lunaz.design

Эта винтажная модель выпускалась в 60-е годы прошлого века. Она известна тем, что фигурировала в третьем эпизоде киноэпопеи про Джеймса Бонда — Goldfinger 1964 года с Шоном Коннери.

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Сейчас схожий автомобиль можно приобрести за 300-400 тысяч евро. Сообщается, что стоимость электрической его версии от компании Lunaz превысит 1 млн фунтов стерлингов.

Скорее всего, операция по его превращению в коммерческую версию должна предусматривать обратную конверсию, дабы не снижать коллекционную ценность автомобиля, считает редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов:

«Многие классические суперкары в управлении очень неудобные, поэтому затея очень перспективная. Множество таких компаний предлагают такие конверсии и в континентальной Европе, и в Англии, и в Америке. И я предполагаю, что особым спросом будет пользоваться конверсия, такая реверсивная, когда оригинальные агрегаты демонтируются, на их место ставятся агрегаты электропривода, но при желании владельца все возвращается на место, то есть коллекционная цена машины при этом фактически не страдает».

Электрический Aston Martin от Lunaz имеет запас хода в 255 миль, то есть 400 километров, на одной зарядке. Эта компания базируется в известном своими гонками «Формулы-1» Сильверстоуне. Она была основана в 2018 году. Заявляется, что ее цель — продлить наследие самых красивых автомобилей в истории с помощью электрификации.

Кроме Aston Martin фирма также рассматривает варианты конверсии спорткаров Rolls-Royce, Bentley, Range Rover и Jaguar. Однако переделка действительно коллекционных экземпляров особого смысла не имеет — лишь массовых, серийных, считает автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«С точки зрения сохранения исторического наследия, конечно, никакого смысла нет, потому что винтажный автомобиль ценен тем, что он собран 50 лет назад и что им владел Иванов, Петров, Сидоров или Черчилль. Но сейчас на винтажном автомобиле ездить невозможно: он не соответствует нынешним требованиям по безопасности, по экологии. Его можно иметь только в качестве музейного образца. Возможно такое переоборудование, если это касается не штучных автомобилей, а таких, которых много. У нас в стране компании переделывают 21-е «Волги»: вставляют современный мотор, но не электромотор. Внешне вроде как 21-я «Волга», а на самом деле это современный, довольно скоростной автомобиль».

В июле нынешнего года Еврокомиссия приняла решение, которое должно привести к 2035 году к полному вытеснению с европейских дорог автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Однако уточняется, что это не затронет коллекционные автомобили. То есть обеспеченные фанаты рычания шестицилиндрового трехсотсильного мотора под капотом не будут ощущать себя совсем осиротевшими.