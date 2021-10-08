Дилеры объяснили накрутку цен в автосалонах

Дефицит комплектующих привел к подорожанию автомобилей. При этом цены на самые востребованные модели излишне завышены. Дилеры продают оставшиеся авто с большой накруткой.

Покупатели ожидают еще большего повышения цен, поэтому массово скупают авто. Опасения не напрасны, очень скоро цены вырастут под влиянием инфляции, колебания курса валюты и смены модельного года.

Часть дилеров пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией и продают автомобили с наценкой. В настоящее время спрос опережает предложение. В дилерских центрах мало автомобилей, сроки ожидания заказанных авто, в среднем, увеличились на один-два месяца, если говорить о массовом сегменте.

Эксперты уверены, что до конца года подобная ситуация сохранится. Делать какие-либо прогнозы по поводу выхода из сложившегося кризиса трудно.

С премиальными моделями, оснащенными высокотехнологичными функциями, ситуации сложилась крайне остро. Производители предлагают машины с ограниченными опциями. Клиентам поставляют авто без дисплеев, камер кругового обзора, панорамных крыш и т.д.

Если покупатель не готов ждать заказанный автомобиль долго, ему предлагают выбрать из имеющихся в наличии машин. Но и здесь есть определенные ограничения. Volkswagen предлагает только базовые версии, в Mitsubishi же, наоборот, базовые комплектации раскуплены, доступны только в максимальном оснащении. У Hyundai нет в наличии премиальных моделей. У Volvo в наличии весь модельный ряд, но в малом количестве.