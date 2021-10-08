Могут ли за заправку высокооктановым топливом снять авто с гарантии?

Бензиновый силовой агрегат транспортного средства может работать стабильно только на топливе соответствующего качества. Данный параметр изначально определяет завод-изготовитель. Однако некоторые автомобилисты все равно отступают от рекомендаций и заправляют машины топливом с повышенным октановым числом.

Такой "тренд" сформировался не просто так. Существует мнение, что высокооктановое топливо способно улучшать работу силового агрегата, но не во всех случаях данное утверждение является верным. Рассмотрим, к чему может привести заправка топливного бака таким видом бензина.

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Мнение о том, что лучшим по качеству топливом является то, у которого выше октановое число, широко распространилось в России. На самом деле данный параметр никак не сказывается на качестве горючего. Он только характеризует его свойство противостоять детонации. Чем выше октановое число, тем дольше будет гореть топливная смесь. Данный фактор позволяет двигателю испытывать большие нагрузки без каких-либо последствий в виде разрушения.

Как бы ни хотелось многим автовладельцам, но сделать силовой агрегат быстрым и резвым не получится в обход особенностей конструкции. В этом деле не поможет даже высокое октановое число. Поэтому бензин АИ-100 предназначен для использования в современных силовых агрегатах, которые отличаются повышенной степенью сжатия. Чаще всего они функционирует в паре со специальными турбокомпрессорами. Такая конструкция по большей части встречается в спортивных автомобилях. Агрегаты на самом деле выдают большую мощность на бензине с высоким октановым числом.

Любую силовую установку на этапе создания настраивают на определённый интервал работы системы зажигания и подачи топлива. Как правило, завод-изготовитель составляет рекомендации, на каких двигателях лучше всего применять топливо с высоким октановым числом. На современных моделях электроника в конструкции может автоматически подстраиваться под разный тип горючего. Поэтому на них допускается применение разного топлива. В некоторых случаях это позволяет обеспечить больший крутящий момент, чем на стандартном бензине. Однако каждый силовой агрегат имеет разные пределы возможностей. У форсированных они более широкие, а у серийных достаточно ограничены. Поэтому не стоит думать, что стандартная легковушка с 100 бензином превратится в гоночный спорткар. Кроме того, об экономии топлива в данном случае можно даже не мечтать. Высокотехнологичные установки, которые эксплуатируются на топливе АИ-98, применяются в автомобилях марки BMW, Mercedes и Nissan.

Более интересный вопрос – как на выбор топлива реагирует дилер? Собственники автомобилей Skoda по рекомендации производителя могут заправляться бензином АИ-98. Но если такую смесь в баке обнаружит дилер, это может привести к аннулированию гарантийных обязательств. Поэтому для каждой модели существуют индивидуальные рекомендации. Все модели марки Nissan на этапе разработки рассчитаны на 95-й бензин. Безусловно, владелец может использовать АИ-98 или АИ-100, но он вряд ли ощутит какую-то разницу в движении.

На вопрос о том, каким именно видом топлива лучше заправляться, можно ответить – следует ориентироваться на рекомендации производителя. Самый частый в современных условиях допуск – бензин АИ-95. Высокооктановое топливо лучше всего применять в жаркую погоду, так как именно в этот период увеличивается риск детонации.