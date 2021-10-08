Новый Lexus NX: комплектации в России

В преддверии российского старта продаж второго поколения кроссовера Lexus NX, российский офис марки рассказал о модификациях и исполнениях, которые будут доступны для заказа на нашем рынке. Базовые переднеприводные паркетники (NX 200) получат бензиновый атмосферник 2.0 (150 л.с. и 189 Н м) работающий в тандеме с вариатором. Следом идут NX 250 с мотором 2.5 (199 л.с. и 243 Н м) и NX 350 с бензиновой «турбочетвёркой» 2.4 (279 л.с. и 430 Н м), оба с полным приводом и восьмиступенчатым «автоматом».

Фото: Lexus Lexus

Первыми для заказа будут доступны полноприводники, для них подготовлено четыре исполнения — Comfort, Executive, Premium и Luxury, топовые NX 350 дополнены оспортивленым набором F Sport, который заменит бамперы, стандартные амортизаторы — на адаптивные, установит передние сидения с улучшенной боковой поддержкой и добавит соответствующего декора.

В «базе» — светодиодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль, набор активных ассистентов Safety System+ и медиа-система с 9,8-дюймовым тачскрином и беспроводным соединением Apple CarPlay и Android Auto (нужен шнур). В комплектации Executive и выше дисплей медиа-системы увеличится до 14 дюймов, добавится навигация и электрорегулировки передних кресел и руля и светодиодные противотуманки.

Lexus

В исполнении Premium сидушки обошьют перфорированной кожей, встроят панорамную секцию на крыше, установят контурную светодиодную подсветку, дооснастят системой камер кругового обзора и настройками памяти положения для кресла водителя, наружных зеркал и рулевой колонки. Самая дорогая комплектация — Luxury похвастается улучшенными адаптивными фарами с омывателями, 20-дюймовыми колёсами, проекционным дисплеем, акустикой Mark Levinson, деревянным шпоном в отделке, электроприводом крышки багажника и салонным зеркалом заднего вида с интегрированным дисплеем на который выводится изображение с камеры заднего вида.