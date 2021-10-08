Kia улучшила российский K5

Российский офис Kia анонсировал старт продаж K5 2022 модельного года. Главным новшеством улучшенного седана стал новый логотип Kia, который теперь выполнен без овальной рамки и иным шрифтом. Кроме того, K5 обзавелся увеличенным экраном мультимедийной системы и комплексом телематических сервисов Kia Connect. Цены на обновленную модель начинаются от 1 774 900 рублей, а самая дорогая комплектация обойдется в 2 529 900 рублей.

Фото: © Kia © Kia

Оборудование модели было пересмотрено. Теперь K5 в комплектации Classic в версии с двигателем 2.0 MPI оснащается восьмидюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Начиная с исполнения Comfort для K5 с двухлитровым мотором стал доступен электрообогрев лобового стекла, при этом само стекло выполняется по гидрофобной (водоотталкивающей) технологии. Для пассажиров второго ряда теперь предусмотрены отдельные воздуховоды системы отопления и вентиляции, а также пара USB-разъемов. Кроме того, такой Kia K5 положены 17-дюймовые диски с шинами Continental 215/55 R17.

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Список оснащения комплектации Style (в модификации с моторами 2.0 и 2.5) расширен за счет подогрева задних сидений. Начиная с этой версии K5 оборудован штатными телематическими сервисами Kia Connect.

И, наконец, в топовом уровне оснащения Prestige теперь устанавливается навигационная система с цветным дисплеем диагональю 10,25 дюйма с поддержкой Android Auto и Apple Carplay, а также аудиосистема Bose с 12 динамиками. Сиденье водителя дооснастили функцией памяти, а переднего пассажира — электроприводом регулировок и поясничного подпора. Для задних дверей предусмотрена электронная система блокировки замков от случайного открывания детьми изнутри салона.

Что касается упомянутого комплекса Kia Connect, то он позволяет с помощью приложения отправить точку назначения из смартфона в автомобиль, построить маршрут, получить информацию о трафике и пробках в режиме реального времени, данные о погоде, парковках и камерах на маршруте, а также найти ближайший сервис и АЗС.

Помимо всего перечисленного, можно удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля: запустить двигатель, выставить нужную температуру в салоне, разблокировать двери, активировать подогрев. Приложение может предупредить о срабатывании штатной сигнализации и незакрытых дверях, контролировать статус и статистику автомобиля (уровень топлива, информация о неисправностях и прочее).