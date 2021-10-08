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Почему из покрышек вылетают шипы: основные ошибки водителей

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1 час назад

Автомобилисты, особенно начинающие, нередко сталкиваются с проблемой выпадения шипов из зимних шин. У неопытных водителей резина может испортиться за один сезон. Но от этого не застрахованы и те, кто достаточно давно находится за рулем. Есть ряд ошибок, значительно сокращающих срок жизни шипованных покрышек.

Почему из покрышек вылетают шипы
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom

Манера вождения

Покрышкам сильно вредит пробуксовка на асфальте. Важно, чтобы разгон на зимней резине был максимально плавным и аккуратным, без резких ускорений. Еще одна ошибка – интенсивное маневрирование при парковке на асфальте, когда машина стоит неподвижно, а водитель вовсю вращает руль. Зимой, чтобы не пострадала резина, крутить руль следует только при движении самого авто, напоминают эксперты портала "Новые автомобили".

Давление в шинах

Если оно слишком низкое или высокое, нагрузка в пятне контакта распределяется неравномерно. Как следствие – шипы могут вылетать. Поэтому важно придерживаться норм, которые устанавливает производитель.

Плохая балансировка дисков

В этом случае возникает так называемое биение. В итоге колеса имеют разный контакт с дорогой, на часть шипов ложится повышенная нагрузка. Соответственно, они изнашиваются намного быстрее.

Перегрев резины

Например, при резком торможении и ускорении, а также использовании шипованной резины в теплый сезон. Он также вызывает быстрый износ шин, так как шипы не созданы для эксплуатации при высоких температурах.

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