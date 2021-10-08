Как дальнобойщики из РФ причастны к кризису в Великобритании

Великобритания оказалась во власти «бензиновой» паники – большая часть заправочных станций ввела ограничения на продажу топлива, по причине недостаточного количества водителей большегрузов.

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Согласно результатам подсчетов, в стране не хватает 10 тысяч дальнобойщиков, покинувших ее после «брексита». Вынужденной мерой для решения возникшей проблемы стало привлечение для выполнения работ дальнобойщиков из европейских стран, в том числе и России.

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Возникновение проблемы. На автодорогах Туманного Альбиона и до появления проблемы работало немалое количество российских дальнобойщиков, получивших визы для работы в Литве и Латвии. Великобритания является одной из наиболее высокооплачиваемых стран для представителей этой профессии. За год местные перевозчики получают 35 тысяч фунтов, что в переводе на российские рубли составляет почти 3,5 млн. С введением изменений, для продолжения работы по этой профессии потребуется наличие исключительно британской визы.

После того, как был произошел «брексит», Англию вынуждены были покинуть несколько десятков тысяч водителей, причем, по их собственным словам, чаще всего на стоянках звучали только два языка – русский и румынский. Причиной стало то, что представители других национальностей не слишком хорошо относятся к жадным работодателям из Британии.

Попытка решения. На сложившуюся ситуацию отреагировало местное Министерство транспорта, во главе с Грантом Шаппсом. Было сделано заявление о готовности включения водителей большегрузных автомобилей в специально разработанную визовую программу.

В ожидании ее введения, на территории многих европейских государств сильно увеличилась активность представителей работодателей и рекрутеров, набирающих всех желающих с наличием водительского удостоверения соответствующей категории и умением водить грузовик с правым рулем.

Вторым заявлением британского министра транспорта стала информация о том, что на заводах по переработке нефти имеется достаточное количество бензина, топливный кризис стране не угрожает. Сомнений в его словах нет, но факт наличия топлива на складах еще не означает, что проблема решена в полной мере, поскольку имеет место нехватка водителей для доставки его на автозаправочные станции.