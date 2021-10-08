230 км/ч: газонокосилка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Газонокосилка под названием Mowabusa, построенная инженером из Великобритании, признана самой быстрой в мире, передает The Sun.

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Mowabusa попала в Книгу рекордов Гиннесса. Газонокосилка способна разогнаться до 230 километров в час. При этом она все еще способна косить траву — это было одним из условий для установления рекорда.

Результат заезда на скорость был зафиксирован 22 августа 2021 года, но в книгу рекордов его вписали только сейчас. Предыдущий рекорд скорости газонокосилки составлял 214 км/ч.