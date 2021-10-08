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Модели Lada будут выпускаться некомплектными до конца года

Российская Газета
4 часа назад

Стало известно, в течение какого времени АвтоВАЗ будет производить автомобили, в комплектации которых отсутствуют "ЭРА-ГЛОНАСС" и система стабилизации ESC.

Модели Lada будут выпускаться некомплектными до конца года
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Система стабилизации не будет устанавливаться на Lada Granta в ноябре и декабре 2021 года, сообщает паблик "Нетипичный АвтоВАЗ", предполагая, что завод попросил поставщика перераспределить объёмы поставок в пользу антиблокировочной системы тормозов ABS.

Блоки "ЭРА-ГЛОНАСС" не будут устанавливаться на большее количество моделей: кроме Granta систему вызова экстренных служб не получат Xray и Largus. Согласно информационному письму АвтоВАЗа, которое приводит "Лада.онлайн", без "ЭРЫ" с конца сентября выпускается Lada Granta, с 8 октября - Largus и Xray. Такой режим продлится до конца года.

Сергей Ильинский, возглавляющий отдел по связям с общественностью АвтоВАЗа, в комментарии "Газете.ру" сообщил, что сложности с поставками компонентов сохранятся минимум до середины 2022 года.

Напомним, что несмотря на дефицит комплектующих, АвтоВАЗ нашёл выход в упрощении комплектаций, и готовится возобновить работу.

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